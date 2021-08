Neil Oliver suscite l’indignation après avoir affirmé qu’il «risquait joyeusement d’attraper Covid» sur GB News

NEIL Oliver a suscité l’indignation après avoir affirmé qu’il « risquait joyeusement d’attraper Covid ».

L’historien de la télé écossais, 54 ans, a déclaré qu’il risquerait d’être atteint de la maladie mortelle pour des raisons de liberté personnelle sur GB News.

L’historien a fait des commentaires sur un segment récent de GB News Crédit : Document à distribuer

Il a ensuite comparé ceux qui refusent de se conformer aux directives en vigueur à ceux qui ont combattu dans la bataille d’Angleterre.

Il a déclaré que « c’était une minorité de personnes, surpassées en armes et criées par des concitoyens qui pensaient que des accords pourraient être conclus avec des tyrans » qui se sont levés contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale et les ont comparés à la minorité de personnes qui refusent de recevoir le jab. ou respecter les règles Covid.

L’ex-présentateur de Coast, qui a une émission hebdomadaire sur la chaîne controversée, a ajouté: « Pour moi, sans liberté, rien ne sert à rien.

« Alors, enlevez tous les chiffres, toutes les statistiques, tous les modèles et les prédictions.

«Pour moi, tout se résume à quelque chose de simple.

« Je déclare que je suis un homme libre. Je suis né dans une partie du monde où on m’a appris que ma liberté a été gagnée pour moi par des hommes et des femmes qui sont morts pour qu’il en soit ainsi.

«Au début de ce combat pour empêcher la victoire de cette tyrannie, c’était une minorité surpassée en armes et criée par des concitoyens qui se sont levés et ont dit non.

L’historien de la télévision Neil Oliver dénonce les restrictions de Covid et le verrouillage des marques « la plus grande erreur de l’histoire du monde »

« Vivre ne suffit pas, pas presque. Ce qui compte, c’est de vivre en liberté.

« Si votre liberté signifie que je pourrais attraper Covid, qu’il en soit ainsi. Si ma liberté signifie que vous pourriez attraper Covid, qu’il en soit ainsi.

« Pour le bien de la liberté, la vôtre et la mienne ensemble, je risquerai joyeusement d’attraper Covid. »

La déclaration a suscité l’indignation sur Twitter.

Une personne a dit : « Alors, risqueriez-vous joyeusement de me le transmettre ? Je suis immunodéprimé, alors autant me condamner à mort.

Un autre a écrit : « J’ai un cancer de stade quatre, vous ne sauriez pas me rencontrer. Veuillez envisager de porter un masque dans les espaces clos pour protéger les personnes médicalement vulnérables. »

Quelqu’un d’autre a ajouté : « La femme de mon pote meurt de Covid dans la cinquantaine.

« Oui, il est plus probable que vous vous sentiez un peu malade et que vous alliez bien, mais cela semble un sacré risque.

« Porter un masque quelques minutes dans un magasin ou dans les transports en commun très fréquentés n’est pas exactement une perte de liberté si vous gardez votre vie. »

Oliver, de Renfrew, critique depuis longtemps les restrictions de Covid.

Il a précédemment qualifié le verrouillage de « la plus grande erreur de l’histoire du monde ».

Kate Garraway prévient qu' »il y a plus de longs symptômes de Covid qui émergent » alors que son mari Derek poursuit un long chemin vers le rétablissement

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Écrivez-nous à scottishsundigital@news.co.uk ou appelez le 0141 420 5300