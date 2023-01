Neil Nitin Mukesh partage des photos de perte de poids à couper le souffle, révèle que les gens se sont moqués de lui : “Certains ont remis en question ma volonté”

L’acteur Neil Nitin Mukesh a partagé un article détaillant sa perte de poids et sa transformation physique sur Instagram samedi. L’acteur a partagé plusieurs photos avant et après, montrant comment il s’est transformé en lui-même déchiqueté, perdant le poids supplémentaire. Dans une longue note accompagnant les images, l’acteur a également expliqué comment il avait été moqué et douté pendant le voyage.

Neil, 40 ans, n’a pas été vu sur grand écran depuis le film Bypass Road de 2109. Il a déclaré dans la légende à côté de ses photos qu’il avait pris du poids pour un rôle qu’il avait du mal à perdre par la suite. La publication du carrousel qu’il a partagée sur Instagram samedi après-midi comportait un certain nombre de photos de l’acteur légèrement en surpoids, suivies de photos plus récentes dans un avatar plus maigre et plus ciselé.

Dans une longue note avec les photos, Neil a écrit: “Alors que je regarde RETOUR à l’année 2022, je ne suis que reconnaissant. Je suis reconnaissant à ma famille, à mes chers amis et surtout au Tout-Puissant, de m’encourager et de me donner la force et le pouvoir de traverser cette transformation difficile. En tant qu’acteur, nous nous façonnons dans différents personnages et relevons des défis au-delà de notre imagination. Quand j’ai pris du poids pour un de mes rôles, je ne savais pas qu’il serait si difficile et difficile de tout perdre à nouveau. Mais je suppose que c’est exactement ce dont j’avais besoin, un défi ! »





L’acteur a ajouté que le voyage de transformation était difficile car il faisait face au doute et au ridicule de beaucoup autour de lui. “2022 a été l’année où j’ai compris l’importance de la santé, de la famille, de l’amour et des relations. Certains m’ont soutenu tout au long de ce voyage, certains se sont moqués de moi parce que j’étais socialement déconnecté, certains ont apprécié mes efforts tandis que d’autres ont remis en question ma volonté. Mais je remercie mon père, ma mère, ma femme bien-aimée, mon frère et ma fille chérie pour avoir patiemment traité avec moi et mes sautes d’humeur. Je vous aime tous le plus », a-t-il ajouté.

La transformation de Neil a mérité les éloges des fans et des célébrités. L’acteur Sudhanshu Pandey a commenté: “Cela a vraiment besoin d’être apprécié.” Elena Fernandes a ajouté : “Toujours une source d’inspiration.” Aarya Babbar et Aarti Chhabria ont également fait l’éloge de Neil dans les commentaires.