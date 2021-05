Mumbai : « Personne ne peut chanter comme mon grand-père bien-aimé, le légendaire Mukesh ji », a déclaré l’acteur de Bollywood Neil Nitin Mukesh lorsqu’un fan lui a demandé s’il avait le même talent de chanteur que son père et son grand-père superstar.

Un fan sur Twitter a partagé une vidéo de retour de l’apparition spéciale de Neil en tant qu’enfant acteur dans la chanson principale du film vedette de Govinda de 1989 « Jaisi Karni Waisi Bharnii ». La chanson a été chantée par le père de Neil, Nitin Mukesh.

Avec la vidéo, le fan a tagué Neil et a écrit : « Tu étais si mignon pendant ton enfance. Peux-tu chanter comme #NitinMukeshJi et #MukeshJi ? »

A cela, l’acteur de 39 ans a répondu qu’il pouvait chanter mais pas « comme » son père et son grand-père.

« Merci beaucoup. Et pour répondre à votre question. Personne ne peut chanter comme mon grand-père bien-aimé, le légendaire Mukesh Ji ou mon père, Nitin Mukesh Ji. Mais je chante (pas un chanteur de salle de bain) », avec une série d’émoticônes.

Mukesh, proclamé « Voix du millénaire », est l’un des chanteurs emblématiques qui était considéré comme l’un des chanteurs de playback les plus populaires et les plus acclamés de l’industrie cinématographique hindi dans les années 60.

Parmi les nombreuses nominations et récompenses qu’il a remportées, sa chanson ‘Kai Baar Yuhi Dekha Hai’ du film ‘Rajnigandha’ (1973) lui a valu le National Film Award du meilleur interprète masculin.

Mukesh était également populaire en tant que voix des acteurs Raj Kapoor, Manoj Kumar, Feroz Khan, Sunil Dutt et Dilip Kumar. ‘Kya Khoob Lagti Ho’, ‘Jeena Yaha Marna Yaha’, ‘Mera Joota Hai Japani’, sont quelques-unes de ses chansons emblématiques.

Pendant ce temps, le père de Neil, Nitin Mukesh, est également un chanteur de playback acclamé, connu pour son travail avec des directeurs musicaux de renom tels que Mohammed Zahur Khayyam, Laxmikant Pyarelal, Bappi Lahiri, Rajesh Roshan, Nadeem Shravan, Anand Milind dans les années 1980 et 1990.

Il a prêté sa voix à de nombreuses chansons emblématiques de Bollywood, dont « Mon nom est Lakhan » d’Anil Kapoor et a fait la voix d’acteurs comme Manoj Kumar, Shashi Kapoor, Anil Kapoor, Jackie Shroff et d’autres.