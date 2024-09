Neil King Jr., auteur de la marche de 530 kilomètres de Washington à New York, est décédé à l’âge de 65 ans

Un journaliste qui a inspiré de nombreuses personnes en parcourant à pied les 530 kilomètres qui le séparaient de Washington et de New York est décédé. Il avait 65 ans.

Neil King Jr., ancien rédacteur en chef de l’économie mondiale pour le Wall Street Journalest décédé mardi 17 septembre des suites de complications liées à un cancer de l’œsophage, a déclaré sa femme, Shailagh Murray Le Washington Post.

King, qui a obtenu une licence en philosophie à l’Université de Columbia avant d’être diplômé de la Medill Graduate School of Journalism de Northwestern, a déménagé à Prague en 1992 en tant que correspondant indépendant, selon son WSJ biographie.

À l’étranger, King a également commencé à travailler pour le journal, où il a occupé plusieurs postes au fil des ans – et en tant que Poste noté, il a contribué à WSJLa couverture des attentats terroristes du 11 septembre a valu à ce dernier le prix Pulitzer. Il a quitté le journal en 2016.

Neil King Jr. pose avec une affiche de son livre « American Ramble ».

Neil King Jr./Instagram



En mars 2021, il s’est lancé dans un incroyable voyage de 330 miles, qu’il a relaté dans son livre de 2023, Promenade américaine.

Selon son site weble voyage « a commencé comme un caprice et est rapidement devenu une obsession » — et « au printemps 2021, des événements sont intervenus qui ont donné à son désir une plus grande urgence ».

Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain fascinantes.

« Déterminé à redécouvrir ce qui compte dans la vie et à voir notre histoire nationale avec des yeux nouveaux, Neil s’est dirigé vers le nord avec un petit sac sur le dos et une mission en tête : prêter une attention particulière au pays qu’il a traversé et aux personnes qu’il a rencontrées », peut-on lire dans la description du livre — et au cours de ce voyage de 26 jours, c’est exactement ce qu’il a fait.

« Il y a vraiment une Amérique différente à n’importe quelle porte d’entrée si nous y allons au rythme d’un marcheur, sur une période de temps et en y prêtant vraiment attention », a-t-il déclaré. Le Washingtonien l’année dernière.

« La terre sous nos pieds et [being] « Le monde extérieur est une chose tangible », a-t-il ajouté. « Plus j’y allais, plus j’étais en phase avec les choses. »

Neil King Jr.

Neil King Jr./Instagram



En juillet, pour commémorer son 65e anniversaire, King a réfléchi à sa vie et à son parcours contre le cancer de manière émouvante. Publication Facebook.

« Je me souviens avoir ressenti de la gêne lorsque j’ai eu quarante ans, et encore plus lorsque j’en ai eu cinquante », écrit-il.

« Puis, à 58 ans, un diagnostic a remis en question toute ma soixantaine et bouleversé ma notion du temps. Au lieu de pleurer son passage, j’ai appris à le célébrer », a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, je suis fier d’avoir 65 ans. Je le crie sur tous les toits. »

Outre son épouse, King laisse dans le deuil leurs deux filles, Lillian et Frances.