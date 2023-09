Neil Jones, pro de Strictly Come Dancing, brise le silence après avoir raté un partenaire célèbre pour la 4e année consécutive

La star de STRICTLY Come Dancing, Neil Jones, a évoqué une fois de plus son absence d’un partenaire célèbre – insistant sur le fait qu’il était satisfait de la décision.

Le danseur professionnel de 41 ans n’a jamais été associé qu’à deux célébrités bien qu’il ait rejoint le spectacle il y a sept ans – et a été snobé une fois de plus cette année.

Neil Jones a déclaré que cela ne le dérangeait pas de manquer un partenaire Strictly

Il attend son premier enfant avec Chyna Mills

S’exprimant avant le lancement de la série, Neil a déclaré à Radio Times : « Je pense que ce sera ma huitième série, et j’ai eu deux partenaires dans l’émission principale.

« Je vous dirais honnêtement que j’aime quand j’ai un partenaire et j’aime quand je n’ai pas de partenaire. »

Il a ensuite expliqué qu’il était toujours très occupé dans la série : « Quand vous n’avez pas de partenaire, beaucoup de gens pensent que vous restez simplement assis à la maison. Mais ce n’est vraiment pas le cas.

« Sur Strictly, ils s’assurent que vous avez beaucoup à faire. Nous faisons des numéros de groupe et des numéros de musique, nous aidons d’autres pros.

Neil attend actuellement son premier enfant, une petite fille, avec sa fiancée star de Love Island, Chyna Mills.

Des sources avaient précédemment déclaré que la star « avait l’impression d’avoir gagné à la loterie » en raison de l’arrivée imminente de son bébé avec Chyna.

Ils ont déclaré au Mirror : « Bien sûr, c’est décevant, mais Neil a l’impression d’avoir gagné à la loterie pour le moment, donc il ne va pas trop transpirer.

« Lui et Chyna ont hâte d’accueillir leur nouveau venu, et au moins son rôle moindre dans la série de cette année signifie qu’il pourra être plus actif. »

Le beau gosse est arrivé cinquième avec le footballeur Alex Scott en 2019, mais a fait partie du premier couple à être éliminé lorsqu’il a été associé à la légende des EastEnders Nina Wadia deux ans plus tard.

La star n'a eu que deux partenaires en sept ans