L’ex-petite amie du professionnel de Strictly Come Dancing Neil Jones serait traquée par des agents d’immigration.

Le «visa de conjoint» de la danseuse colombienne Luisa Eusse ne couvrirait plus son séjour au Royaume-Uni maintenant qu’elle a jeté Neil.

Et des sources affirment que Luisa, 23 ans, a maintenant déclaré qu’elle avait obtenu un visa d’étudiant, bien qu’il soit généralement nécessaire que quelqu’un quitte le Royaume-Uni pour faire la demande.

On ne sait pas comment ou si Luisa a obtenu la permission de changer de visa tout en restant dans le pays, mais des amis disent que les agents d’immigration ont frappé aux portes pour tenter de la retrouver.







L’initié a déclaré au Sun: « L’immigration voulait savoir où se trouve Luisa. Ils semblaient penser qu’elle avait séjourné dans la maison d’un ami. Ils ont produit une lettre officielle, révélant le nom complet de Luisa, avant de rechercher des propriétés.

«Le personnel en uniforme consacrait beaucoup de temps et d’efforts pour la retrouver, et semblait très impatient de la retrouver. Quiconque connaissait l’emplacement précis de Luisa était prié de prendre contact avec les fonctionnaires du gouvernement.

Luisa a publié pour la dernière fois une photo sur Instagram, dans laquelle elle a marqué son emplacement comme Londres, il y a deux jours.

Elle a partagé une série de clichés d’elle-même dans une robe noire moulante et des talons, écrivant: «Je voulais mettre une légende très Peng mais assez avec les photos!







« bonne année b ***** s. »

Elle avait envoyé un message cryptique à ses fans juste avant Noël, en publiant une photo de l’aéroport de London City et en écrivant « Colombia or whaaaaaaat ??? »

Cependant, il semble qu’elle ne soit pas retournée en Amérique du Sud car elle a publié un certain nombre de photos et de vidéos marquant son emplacement comme Londres.

On a dit en septembre que Luisa, mère d’un enfant, avait été signalée comme immigrante illégale.







Elle était arrivée au Royaume-Uni pour épouser DJ Hannah Wants, 34 ans, mais ils se sont séparés en juillet et elle a commencé à sortir avec Neil, 38 ans, et a emménagé avec lui.

Elle était la première partenaire sérieuse de Neil depuis sa séparation d’avec sa femme Katya Jones.

Cependant, on dit que parce qu’elle était financièrement dépendante d’Hannah, le changement de circonstances a invalidé son visa, qui a ensuite expiré en août.







On dit que les agents d’immigration continuent de recueillir des informations sur Luisa.

Le miroir a contacté les représentants de Neil et Luisa pour commentaires.

Un représentant du Home Office a déclaré: « Nous ne commentons pas systématiquement les cas individuels ».