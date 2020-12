La star de Strictly Come Dancing, Neil Jones, a « déclenché des rumeurs partagées » après que sa petite amie Luisa Eusse semble avoir supprimé les médias sociaux.

Le danseur professionnel de 38 ans et sa petite amie colombienne, 24 ans, ont été liés pour la première fois en août, mais leur romance a récemment été secouée par des allégations de tricherie.

On pense même que le couple a accepté de vivre séparément afin de travailler sur leur relation après que leur romance se soit déplacée trop rapidement.

Bien que Luisa ait souvent montré son copain sur les réseaux sociaux, lors des derniers événements de désactivation, il semble que son profil Instagram ait disparu.

Luisa est le premier partenaire sérieux de Neil après s’être séparé de sa femme Katya Jones en 2019.

Le danseur professionnel a même demandé à Luisa de déménager deux semaines à peine après leur rencontre cet été.

Répondant aux allégations, Neil a depuis expliqué que le couple avait tout discuté et qu’ils avaient depuis franchi un cap.

La star a déclaré que même s’il ne pouvait pas prétendre que tout était « parfait », il adorait être avec Luisa et qu’ils pouvaient « voir une vie ensemble ».

« Si les gens ne sont pas honnêtes avec moi, alors je ne peux pas les accepter dans ma vie », a-t-il déclaré dans une interview avec Hello! magazine.







«Nous nous sommes assis et avons discuté et nous avons tous les deux été très honnêtes l’un envers l’autre et j’ai l’impression que nous avons franchi un cap.

« Mais je ne peux pas rester ici et dire que tout est parfait même maintenant. Luisa est un esprit libre et aime la vie et ce n’est pas facile d’être aux yeux du public, mais elle admet qu’elle a commis des erreurs qui pourraient aussi avoir un impact sur mon la vie », a ajouté Neil.

