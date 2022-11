Neil Jones de Strictly franchit une étape importante dans sa relation avec la star de Love Island après seulement deux mois de fréquentation

La star de STRICTLY Come Dancing Neil Jones et Chyna Mills ont franchi une nouvelle étape dans leur relation en emménageant ensemble.

La danseuse professionnelle, 40 ans, – qui a commencé à sortir avec la beauté de Love Island, 24 ans, il y a à peine deux mois – a déménagé à Leeds pour être avec elle.

Neil a toujours sa maison à Wembley, à Londres, mais des sources affirment que le couple passe la plupart de son temps dans le Nord.

Un initié a déclaré: “Chyna et Neil sont inséparables et veulent passer le plus de temps possible ensemble.

“Ils ont tous les deux des horaires fous, donc il peut être difficile de s’intégrer, alors ils ont décidé que même s’ils pouvaient juste passer la nuit ensemble, cela suffirait.”

Le couple a confirmé leur relation lors d’un voyage romantique à Paris en août.

Neil a exprimé très clairement ses sentiments à son sujet le jour de son anniversaire, en publiant en ligne: “Joyeux anniversaire @chymills_ depuis le peu de temps que je te connais, j’ai aimé chaque instant, ces pertes de garçons LI sont définitivement mon gain et je ne peux pas attendez que le monde voie ce que vous pouvez faire.

« Je sais que vous passez la meilleure journée parce que je l’ai organisée je t’aime. #date d’anniversaire.”

Chyna était l’une des bombes de Casa Amor qui a rejoint le spectacle pour pimenter les choses entre les insulaires.

Le travailleur de soutien à la jeunesse a attiré l’attention de l’Ecossais Jay Younger, 29 ans, et il a décidé de la ramener à la villa principale.

Cependant, les choses se sont rapidement effondrées entre les deux.

Ils ont été jetés de l’île quelques jours plus tard.

Neil est surtout connu pour être l’un des danseurs professionnels de Strictly Come Dancing.

Le danseur n’est pas étranger à avoir des relations aux yeux du public.

Neil a été marié à l’ancienne co-star et danseuse professionnelle Katya Jones, 33 ans, entre 2013 et 2019.

Un an après sa rupture, il retrouve l’amour avec la danseuse colombienne Luisa Eusse, 25 ans.

Ils datent d’août 2020 à décembre 2020.

Le représentant de Neil a refusé de commenter.

Grille arrière

Chyna et Neil passent le plus de temps possible ensemble[/caption]