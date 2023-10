Neil Jones de Strictly entre dans la dispute avec Shirley Ballas après qu’elle ait été accusée d’avoir sous-estimé les candidates

La star de STRICTLY Come Dancing, Neil Jones, a pataugé dans la rangée de Shirley Ballas, après avoir été accusée d’avoir sous-estimé les candidates de l’émission.

La juge en chef, 63 ans, a été critiquée la semaine dernière pour avoir donné de mauvaises notes aux stars féminines, et les fans l’ont une fois de plus accusée d’être « sexiste ».

La star de Strictly Come Dancing, Neil Jones, s'est retrouvée dans la rangée de Shirley Ballas, après avoir été accusée d'avoir sous-estimé les candidates de l'émission.

Shirley a encore une fois été accusée d'avoir sous-estimé

La juge en chef Shirley a donné un huit à Angela, tandis que les autres juges lui ont tous donné un neuf.

Lors de l’émission de ce week-end, elle a décidé de donner un huit à Angela Scanlon, tandis que les autres juges lui ont tous donné un neuf pour sa performance.

Son jugement a vu les gens se tourner vers les médias sociaux pour qualifier le juge de « sexiste », et le pro Neil Jones, 41 ans, a maintenant partagé son point de vue.

Le nouveau papa s’est entretenu avec The Sun lors d’un événement de la marque de cosmétiques Shakeup et a défendu Shirley.

Il a déclaré : « Shirley est une professionnelle. Je la connais depuis des années et elle est si gentille.

« Je dirais toujours que si les gens ne peuvent pas voir ça, c’est la faute du public.

« Elle a un travail à juger et pendant que nous sommes là pour danser et divertir, Shirley est là pour lui donner des conseils professionnels. avis.»

Neil a ajouté : « Une danse peut être époustouflante, mais si vous avez un mauvais jeu de jambes, le travail de Shirley consiste à le signaler.

« Si nous avions quatre juges disant à quel point ils l’aimaient, ce serait une émission tellement ennuyeuse et Shirley est là parce qu’elle connaît tous les détails et elle pourrait aller voir n’importe lequel de ces couples et leur donner les conseils dont ils ont besoin. .

« Shirley doit signaler ce qui manque. »

La danseuse professionnelle a ensuite qualifié Shirley de « femme la plus aimante que vous ayez jamais rencontrée ».

Après l’émission de samedi, des téléspectateurs peu impressionnés se sont tournés vers X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour exprimer leur opinion sur son marquage.

Commentant la note du juge en chef, une personne a fait remarquer : « Shirley, sous-évaluée pour une femme ? Je suis choqué. »

Un deuxième a déclaré : « Encore Shirley sexiste. »

Tandis qu’une autre personne ajoutait : « Shirley montre encore une fois qu’elle n’aime pas les femmes mdr ! Un 8 ?! »

Sa décision a été huée par ceux qui regardaient dans le public du studio.

Cependant, ailleurs dans l’émission, les téléspectateurs ont estimé que Shirley était « plus gentille » que d’habitude et donnait des notes généreuses.

La semaine dernière, les fans étaient une fois de plus furieux lorsque Shirley a attribué les points les plus bas parmi les quatre juges à Zara McDermott, Ellie Leach et Angela Rippon.

Et l’année dernière, Shirley a été critiquée pour avoir déclaré qu’elle aurait sauvé Richie Anderson quand les autres ont sauvé Fleur East.

Une source de Strictly a déclaré : « Tous les juges sont des personnes extrêmement expérimentées qui jugent sur la danse et uniquement sur la danse. N’importe lequel théories du complot qui circulent via les réseaux sociaux suggérant le contraire sont tout simplement faux.

Ailleurs dans l'émission, les téléspectateurs ont estimé que Shirley était « plus gentille » que d'habitude et donnait des notes généreuses.