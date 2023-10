Neil Gaiman espère que la saison 3 de Good Omens aura lieu

Neil Gaiman a dit til fois que même s’il aimait être actif sur le tournage de Bons présagesécrire un nouveau livre pour enfants contraste fortement avec les nombreuses restrictions liées au tournage : «J’ai réaliséet combien je n’aime pas le showrunning. J’adore inventer des trucs. J’adore l’écrire.

Alors qu’il « attend avec impatience » la prochaine saison de L’homme de sable, et espère pouvoir « écrire et faire Bons présages [season] trois», il a dit qu’il était j’attends encore plus avec impatience à réduire ses responsabilités et à « redevenir un type qui écrit des livres, des poèmes, et tout. »

« J’aime les gens. J’adore être sur le plateau et j’adore le casting et le scénario », a déclaré Gaiman dans l’article. «Je n’aime pas les RH. Je n’aime pas les budgets. Je n’aime pas avoir affaire à un nouveau groupe de cadres qui ont leurs propres problèmes. Je n’aime pas cet endroit où l’art et le commerce se rencontrent et s’entrechoquent.

Honnêtement, pareil. Actuellement, aucun nouveau livre de Gaiman n’a été annoncé. Un nouveau poème au profit de l’UNICEF, Ce dont vous avez besoin pour avoir chaud, est disponible en précommande.

