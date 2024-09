Neil Gaiman aurait proposé de se retirer de Good Omens

Neil Gaiman a proposé de se retirer de la troisième saison de De bons présages au milieu des allégations d’agression sexuelle portées contre lui, rapports Date limite. Gaiman est le showrunner de la série Amazon Prime Video, qui est une adaptation du roman de 1990 du même nom qu’il a coécrit avec Terry Pratchett. Lundi, il a été annoncé que la production de la troisième et dernière saison avait été suspendue après qu’un certain nombre de femmes se soient manifestées avec des allégations de mauvaise conduite.

Gaiman a nié les allégations portées contre lui (« et il semblerait qu’elles soient perturbées », selon un communiqué de presse). Date limite), et son offre de prendre du recul est spécifiquement pas un aveu d’acte répréhensible. Cependant, le média rapporte «que Gaiman a fait une offre à Amazon et aux producteurs pour prendre du recul sur la dernière saison afin qu’elle puisse continuer au milieu des pourparlers de crise sur l’avenir de l’adaptation de Terry Pratchett. » La série, qui met en vedette Michael Sheen et David Tennant, se préparait à commencer le tournage en Écosse avant que Prime Video n’appuie sur pause.

En juillet, Tortoise Media a publié un podcast dans lequel deux femmes ont détaillé les allégations d’agression de Gaiman. Depuis, trois autres femmes ont raconté leurs propres expériences. Les histoires comprennent des accusations de coercition sexuelle, de déséquilibre de pouvoir et, dans au moins un cas, d’avoir été réduites au silence par un accord de confidentialité. Certaines des femmes étaient nettement plus jeunes que Gaiman au moment de leurs rencontres. Dans plusieurs cas, les femmes étaient des employées de Gaiman (une ancienne nounou et gardienne de terrain).

Depuis que les allégations contre Gaiman ont été révélées, plusieurs projets portant son nom ont été abandonnés. La semaine dernière, il a été annoncé que Disney n’irait pas de l’avant avec son adaptation de Le livre du cimetière. Auparavant, Netflix avait annulé la courte durée de vie Détectives Dead Boyun spin-off de Marchand de sable. Marchand de sable avance actuellement toujours avec une deuxième saison sur le streamer.