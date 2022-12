Neil Diamond donne une performance surprise à l’ouverture de Broadway cinq ans après avoir pris sa retraite en raison de la maladie de Parkinson

Neil Diamond a surpris la foule lors de la soirée d’ouverture de “A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical” avec une performance impromptue de “Sweet Caroline”.

L’icône de la musique de 81 ans a conduit les spectateurs dans un single de son mégahit de 1969 lors de l’appel au rideau au Broadhurst Theatre de New York dimanche soir.

“Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça, mais Neil Diamond, qui a pris sa retraite il y a cinq ans à cause de la maladie de Parkinson, vient d’ouvrir un spectacle de lui à Broadway et lors de la soirée d’ouverture, il a fait ça”, a déclaré un utilisateur de médias sociaux a tweeté avec un clip de la performance de Diamond au spectacle.

Dans le clip, le lauréat d’un Grammy Award tenait un microphone alors qu’il se tenait dans une loge aux côtés de sa femme Katie McNeil.

NEIL DIAMOND HÉBERGE LE SINGALONG MONDIAL “SWEET CAROLINE” POUR INSPIRER LES GENS À SE RENCONTRER

Le public a éclaté d’acclamations et d’applaudissements lorsque Diamond a commencé à chanter l’air classique avec la foule se joignant au célèbre refrain.

La page Instagram officielle de la comédie musicale a également partagé une vidéo de la performance de Diamond avec la légende : “Bienvenue à Broadway @neildiamond ! On se sent si bien ! si bien ! si bien !”

La dernière performance de la ville natale du natif de New York a eu lieu le soir du Nouvel An à Times Square fin 2017. Trois semaines plus tard, la légende du rock a annoncé qu’il se retirait de la tournée après avoir reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

Écrit par Anthony McCarten et produit par Ken Davenport et Bob Gaudio, “A Beautiful Noise” est basé sur la vie et la carrière musicale de Diamond.

Diamond et McNeil ont foulé le tapis rouge avant la soirée d’ouverture du spectacle et ont été accueillis par une ovation debout lorsqu’ils sont entrés dans le théâtre.

Le couple a rencontré des membres de la distribution, de l’équipe et de l’équipe créative dans les coulisses, dont le réalisateur Michael Mayer ; Will Swenson et Marc Jacoby, qui jouent tous les deux Diamond; Robyn Hurder, qui incarne la seconde épouse de Diamond, Marcia Murphey ; et Linda Powell, qui joue le docteur.

Diamond a révélé qu’il prenait sa retraite en janvier 2018, quelques jours seulement avant son 77e anniversaire. Le chanteur a également annoncé que les dates de concert pour la dernière étape de sa tournée mondiale du 50e anniversaire avaient été annulées.

“C’est avec beaucoup de réticence et de déception que j’annonce ma retraite des tournées de concerts”, a-t-il écrit dans un communiqué partagé sur son site officiel.

“J’ai été tellement honoré de présenter mes spectacles au public au cours des 50 dernières années. Mes excuses les plus sincères à tous ceux qui ont acheté des billets et qui prévoyaient de venir aux prochains spectacles.

“Je prévois de rester actif dans l’écriture, l’enregistrement et d’autres projets pendant encore longtemps. Mes remerciements vont à mon public fidèle et dévoué à travers le monde. Vous aurez toujours ma gratitude pour votre soutien et vos encouragements. Ce voyage a été ‘si bon, si bon, si bon’ grâce à vous.”

Le hitmaker “I’m A Believer” a fait peu d’apparitions publiques depuis qu’il a annoncé sa retraite. Cependant, il a rejoint Swenson pour une performance de “Sweet Caroline” en juin lors d’un match des Red Sox de Boston à Fenway Park.

La performance du duo a eu lieu deux jours avant que “A Beautiful Noise” ne commence sa tournée de quatre semaines au Emerson Colonial Theatre de Boston le 21 juin.