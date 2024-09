Neil Denari apporte une touche de violet au 9000 Wilshire à Beverly Hills

Neil Denari lave un nouveau projet avec une couleur aubergine non conventionnelle

Dans la continuité de son style distinctif — épuré, anguleux et industriel — l’architecte Neil Denari conçoit un nouveau design audacieux espace de travail pour Beverly Hills, Californie au 9000 Wilshire. En tant que l’une des dernières structures de bureaux construites à partir de zéro dans le Los Angeles Situé dans une banlieue résidentielle, il incarne les principes modernes de durabilité tout en répondant aux exigences actuelles et futures en matière d’environnements de bureaux intelligents. Le bâtiment est stratégiquement situé dans un quartier dynamique, améliorant le tissu urbain piétonnier du quartier en cachant sa structure de stationnement sous terre.

Le projet divisé dissimule quatre niveaux de parking souterrain, permettant de concentrer l’attention au-dessus du sol sur quatre étages d’espaces de bureaux dynamiques. Sa façade, finie dans une teinte violette aubergine distinctive, est à la fois un ajout coloré au paysage urbain et un élément fonctionnel de la stratégie environnementale du bâtiment. Cette façade intègre un écran pare-pluie et des panneaux photovoltaïques, contribuant à ses objectifs globaux de durabilité et servant de toile pour les installations artistiques communautaires.



images © Benny Chan

un espace de travail performant imprégné de verdure

Le équipe Le cabinet d’architectes Neil M. Denari Architects souhaitait créer un immeuble de bureaux au 9000 Wilshire qui allie un design intemporel à des performances élevées, obtenant les certifications WiredScore Gold, LEED Platinum et Fitwel. Les considérations sismiques ont également joué un rôle crucial dans le projet. Compte tenu de la proximité des lignes de faille et de l’introduction de nouvelles ordonnances de modernisation sismique, le bâtiment a été conçu pour la résilience, garantissant l’intégrité structurelle et la sécurité à long terme.

À l’intérieur, le design met l’accent sur le bien-être des occupants et sur la flexibilité des configurations d’espaces de travail. L’une des caractéristiques clés est son engagement à maximiser la lumière naturelle, avec 68,5 % des espaces de travail bénéficiant de la lumière directe du soleil. De plus, l’intégration de plus de 1 000 pieds carrés de murs végétaux, composés de dix-huit espèces végétales différentes, contribue à la fois à la qualité de l’air et au bien-être des employés. Cet accent mis sur la verdure s’étend également au toit, où 5 485 pieds carrés d’espace de travail extérieur offrent aux employés un environnement rafraîchissant pour le travail et la détente.



9000 Wilshire est un immeuble de bureaux emblématique de Beverly Hills, conçu dans un souci de durabilité et d’adaptabilité

9000 wilshire répond à son contexte

Neil Denari et son équipe ont intégré des principes de développement durable dans chaque aspect du projet du 9000 Wilshire. Le système avancé de drainage des eaux pluviales du bâtiment, qui collecte et fait recirculer l’eau pour l’aménagement paysager, est un exemple de cette approche, en particulier dans le contexte de sécheresse de Los Angeles. Un réservoir de dix mille gallons stocke l’eau de pluie, réduisant encore davantage l’impact environnemental de la structure et soutenant son système de toiture verte.

L’exécution de ce projet ambitieux a été gérée par HLW, qui a servi de Architecte de référence. Ils ont produit les documents de construction et supervisé la construction pour s’assurer que l’intention de conception initiale soit pleinement réalisée. Grâce à leur collaboration avec Neil M. Denari Architects, le projet a été mené à bien, établissant une nouvelle référence pour le futur lieu de travail. Avec sa conception innovante, ses caractéristiques de durabilité et son accent sur le bien-être des employés, il vise à devenir un nouveau précédent architectural pour la conception de bureaux.



quatre niveaux de stationnement sont dissimulés sous terre, privilégiant un environnement convivial pour les piétons



une façade aux teintes aubergine intègre des panneaux photovoltaïques et sert de toile à l’art communautaire



l’espace de travail haute performance répond aux certifications WiredScore Gold, LEED Platinum et Fitwel