Neil Bhatt, star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, devient romantique avec sa femme Aishwarya Sharma à l’occasion des 2 ans de roka; partage des photos ultra molles

L’émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est parmi les plus populaires. Les vedettes du spectacle Neil Bhatt, Aishwarya Sharma et Aïcha Singh. Bien que Neil et Ayesha forment un couple à l’écran, lui et Aishwarya Sharma forment un couple hors écran. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre sur les plateaux de tournage et forment maintenant un couple marié et heureux. Ils forment l’un des couples de pouvoir de l’industrie télévisuelle. Il y a deux ans, ils ont décidé de vivre ensemble pour toujours et ont organisé leur cérémonie roka.

Neil Bhatt partage d'adorables photos avec sa femme

Célébrant la journée, Neil Bhatt s’est rendu sur son compte Instagram pour partager quelques photos pâteuses avec sa bien-aimée. En légende, il révèle que c’est à cette date il y a deux ans qu’ils ont eu leur cérémonie roka et ont commencé les préparatifs de leur mariage. Heureux et comment – ils ont l’air si adorables ensemble. Le fond est celui d’un temple.

Ce n’est pas pour la première fois que Neil et Aishwarya partagent des photos molles sur les réseaux sociaux. Ils ne manquent jamais de partager des objectifs de couple pour tous. Ils forment un couple amusant qui aime aussi faire des bobines sur la musique tendance. Leurs bobines deviennent virales en un rien de temps.

Neil Bhatt essaie le rôle de Virat dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Ayesha Singh est Sai tandis qu’Aishwarya Sharma est Pakhi. Dans l’émission, il a d’abord été marié à Sai, mais en raison des circonstances, il est maintenant marié à Pakhi. Les rebondissements majeurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rendent le public collé aux écrans.