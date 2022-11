Neil Bhatt, l’acteur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, révèle qui est le véritable amour et devoir de Virat dans la série ; RÉAGIT aux réactions extrêmes des fans [Exclusive]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est un triangle amoureux Saï, Virât et Pakhi. Les rôles principaux des trois sont interprétés par Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. Actuellement, nous voyons beaucoup de drames se produire dans la série. Sai et Virat sont séparés et ce dernier est maintenant marié à Pakhi. Dernièrement, à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu le drame autour de Sai-Virat et Pakhi sur l’éducation de leurs enfants Vinayak et Savi. Depuis le début du spectacle, il a suscité différentes réactions. Que ce soit l’amour, la haine et malgré tout, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a maintenu les TRP et sa position. Dans une conversation exclusive avec BollywoodLife, Neil Bhatt a expliqué qui est le véritable amour et le véritable devoir de Virat.

Neil Bhatt s’ouvre sur les réactions des fans

BollywoodLife a interrogé Neil Bhatt sur les réactions extrêmes des fans sur divers morceaux de l’histoire de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Neil a déclaré que les fans ne devraient pas se préoccuper autant de la piste et se connecter simplement aux émotions des personnages. Neil dit qu’il est toujours bon de voir les fans réagir car cela leur dit que la série et les personnages ont un impact sur eux d’une manière ou d’une autre. Il dit qu’il soutient entièrement les fans qui réagissent à tout ce qui se passe à l’écran. Nous avons interrogé Neil sur les fans affirmant qu’ils se sentaient différents envers Pakhi et Sai en tant que mari. Neil dit qu’il y a eu les deux facettes dans les deux relations.

Regardez la vidéo de Neil Bhatt et Aria Sakaria ici :

Neil Bhatt dit qu’il y a trois piliers de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Neil dit que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est un triangle amoureux entre Virat, Sai et Pakhi. Et ces trois-là sont les piliers du spectacle. Il s’est rappelé quand Virat a choisi Sai et l’a épousée, alors les gens l’ont interrogé sur Patralekha alias Pakhi et sur sa promesse envers elle. Et maintenant, les choses ont changé depuis que Pakhi est maintenant sa femme et qu’il a également fait plusieurs promesses à Sai.

Neil Bhatt révèle qui est l’amour et le devoir de Virat

Neil Bhatt révèle que Virat choisira toujours son devoir plutôt que l’amour. Au départ, il a choisi Sai car elle était son devoir. Et maintenant, il a choisi le devoir qui est Pakhi puisqu’elle a aidé Virat à sortir de sa mauvaise phase où il voulait mourir. Neil convient que bien que Virat connaisse et soit conscient des méfaits de Pakhi, il ne peut pas ignorer la dette qu’elle a contractée en donnant à Virat une nouvelle vie alors qu’il voulait y mettre fin après la déclaration de mort de Sai. Cependant, on lui a toujours dit que Virat gardera toujours son devoir au-dessus de son amour. Neil dit qu’il ne sait pas ce que l’avenir nous réserve à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, mais il sait qu’en ce moment, Virat Pakhi est son devoir. “L’amour sera toujours Sai. Même s’il se bat avec elle, je pense qu’il y aura toujours de l’amour. C’est donc une voie très compliquée pour Virat.”

Neil ajoute qu’il ne verrait jamais la façon dont Virat voit les choses et dit qu’il y a une différence entre Virat étant le mari de Pakhi et Sai parce qu’ils sont deux personnes différentes. Il dit envers l’un, il ressent beaucoup d’amour et de respect tandis que pour l’autre, il se sent endetté. Par conséquent, il y aura une différence entre la façon dont il est avec deux personnages différents. Eh bien, personne ne connaît Virat plus que Neil. Bien placé.