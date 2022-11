Neil Bhatt, l’acteur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, réagit aux critiques pour Virat; dit: “Ce fut un voyage très fructueux” [Exclusive]

Il y a deux ans, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a créé son premier épisode à la télévision. Le public a été présenté à trois nouveaux personnages Virat, Sai et Pakhi avec Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin gagne les cœurs avec succès depuis deux ans maintenant. Le spectacle a reçu un immense amour et aussi des critiques de la part des fans qui sont de fervents adeptes. Alors que Ghum Hai terminait 2 ans, BollywoodLife a contacté Neil Bhatt et l’a interrogé sur son parcours, SaïRat et plus. L’acteur s’est débordé en parlant de son parcours en tant que Virat dans l’émission TOP TV.

Neil Bhatt s’ouvre sur le fait de jouer Virat dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

L’achèvement de deux ans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a laissé Neil Bhatt jaillissant. Le bonheur résonnait dans sa voix alors qu’il jaillissait du succès de l’émission. Le bel acteur a regardé en arrière et se souvient qu’il y en a tellement qu’il a connu en tant que Neil Bhatt en jouant Virat dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Neil a révélé que chaque jour, en tant qu’acteur, il devait jouer de nombreuses scènes contenant différentes émotions et ayant un graphique différent. “Ce fut un voyage très fructueux pour moi et pour Virat aussi”, déclare Neil.

Voici un article de retour sur les sets de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin :

Neil Bhatt n’hésite pas à critiquer Virat

Élaborant davantage sur Virat, Neil Bhatt ajoute que cela a été un tour de montagnes russes pour le personnage et que cela continuera comme ça, avec un petit rire. L’acteur jaillit en outre de l’amour qu’il a reçu tout au long de sa carrière d’acteur. Il ne craint pas les critiques et dit: “Virat est un tel personnage où vous sympathiserez avec lui mais en même temps vous aurez aussi beaucoup de plaintes.” L’acteur admet qu’il y a parfois des facettes de Virat qu’il ne peut pas comprendre non plus. Et c’est à ce moment-là qu’il en discute avec son équipe et pose des questions sur le réalisateur du personnage et quel serait le gain pour la piste à l’avenir. Il a dit qu’après avoir eu une idée plus claire, il dépeint ensuite Virat comme prévu.

L’acteur ajoute qu’il a acquis beaucoup d’expérience après avoir joué Virat, non seulement professionnellement mais aussi personnellement. Il ajoute que cela a été un voyage sain et qu’il continuera.