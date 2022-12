Neil Bhatt de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Kanwar Dhillon, Niti Taylor et d’autres stars de la télévision qui ont secoué Instagram cette semaine

Instagram est un endroit où les célébrités de la télévision sont à leur meilleur. C’est aussi un endroit où ils sont super à la mode et créatifs. Jetez un œil aux célébrités qui ont secoué Instagram cette semaine…

Kanwar Dhillon

Kanwar Dhillon a partagé cette bobine avec Alice Kaushik. On le sait, les deux se fréquentent depuis un an. Leur émission Pandya Store obtient également des notes supérieures à deux. L’acteur a également été vu récemment lors d’une soirée avec des personnalités comme Fahmaan Khan. Découvrez la bobine…

Neil Bhatt et Aishwarya Sharma

La paire principale de Ghum Hai Kisikey Pyaar Ke Neil Bhatt et Aishwarya Sharma est connue pour ses moulinets amusants. Les deux ont trouvé un nouveau joyau sur leur poignée Instagram. Voici un aperçu de la vidéo…

Niti Taylor

Les fans de Niti Taylor peuvent profiter de la vidéo de sa danse Ramta Jogi de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Nous avons déjà vu la danse mais celle-ci est la meilleure. La complexité des mouvements est vue avec clarté et c’est un régal pour les amateurs de danse.

Vivek Dahiya

Vivek Dahiya a réalisé la vidéo X’Mas la plus mignonne et la plus énergique que l’on puisse imaginer. Il ressemble à la personne idéale pour descendre de la cheminée. C’est tout simplement hilarant.

Fahman Khan

Fahmaan Khan peut créer les vibrations romantiques parfaites avec n’importe quelle actrice. Nous voyons tellement de telles images fixes des décors de Dharam Patnii. Ce clic de Gurpreet Bedi et lui est une telle ambiance.

Tejaswi Prakash

Tejasswi Prakash a partagé ses clics dans cette magnifique robe bleue. C’est l’un de ses meilleurs looks ces derniers temps. Elle a été stylée par Natasha Bothra. La robe est d’Ambika Lal.

Ce sont les célébrités qui sont arrivées sur la liste des stars sur Insta cette semaine…