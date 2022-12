Neige, pluie, pluie verglaçante prévues sur la côte sud de la Colombie-Britannique; froid extrême dans le nord-ouest

Environnement Canada met en garde contre des conditions glissantes sur la côte sud de la Colombie-Britannique au début de cette semaine alors que les températures oscillant autour de zéro apportent un mélange de neige et de pluie.

Il y a un risque de bruine verglaçante éparse et jusqu’à quatre centimètres de chutes de neige mardi dans la région métropolitaine de Vancouver, la Sunshine Coast, l’est de l’île de Vancouver et le sud des îles Gulf.

Le temps froid récent a préparé la région à la neige à basse altitude et un système dépressionnaire devrait se former sur l’île de Vancouver, apportant des périodes de neige légère et possiblement de la bruine verglaçante.

La neige légère devrait se transformer en pluie légère mardi après-midi, alors que les températures devraient augmenter.

La vallée du Fraser pourrait recevoir jusqu’à 10 centimètres de neige jusqu’à ce que le prochain système du Pacifique se déplace mercredi soir, apportant de la pluie à des altitudes plus basses.

Les conditions sont plus extrêmes à l’intérieur des terres à partir de la côte nord, où un risque d’engelures et d’hypothermie est en vigueur pour des endroits comme Kitimat et Terrace en raison de valeurs de refroidissement éolien proches de -20 °C.

Les températures inhabituellement froides et les vents forts sont dus à un système anticyclonique qui pousse l’air arctique vers la côte.

Les vents devraient faiblir lundi en fin de matinée.

Temps