Neige! L’avis météorologique hivernal inclut le sud des villes jumelles

Cela fait une minute qu’il n’a pas neigé dans les Twin Cities. En fait, cela fait presque un mois.

La première neige mesurable depuis la chute d’un dixième de pouce le 29 janvier devrait tomber sur une grande partie du sud du Minnesota et des villes jumelles tard mercredi et mercredi soir.

Un système de clipper suivra l’Iowa. Les modèles de prévision de mardi ont poussé le système un peu plus au nord. Cela signifie une meilleure chance d’accumuler de la neige dans la région de Twin Cities.

Avis météorologiques hivernaux partir du sud-ouest du Minnesota vers les comtés du sud de Twin Cities mercredi soir.

Voici la langue mise à jour du National Weather Service :

Scott-Dakota-Le Sueur-Rice-Goodhue-Pierce – Y compris les villes de Shakopee, Hastings, Le Sueur, Faribault, Red Wing et River Falls

143 H CST mar. 13 février 2024 …AVIS MÉTÉO HIVERNAL EN VIGUEUR DE 15 H MERCREDI À 3 H CST JEUDI…

* QUOI…Neige attendue. Accumulations totales de neige de 3 à 4 pouces.

* OÙ… Parties du centre-est, du centre-sud et du sud-est du Minnesota et du centre-ouest du Wisconsin.

* QUAND…Du mercredi 15h00 au jeudi 3h00 CST.

* IMPACTS… Planifiez les conditions de route glissantes. Les conditions dangereuses pourraient avoir un impact sur le trajet du matin.

* DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES… Une bande étroite de montants plus élevés est possible au sein de ce système, entraînant des impacts plus importants pour voyager là où la bande s’établit. La position exacte de cette bande est encore incertaine.