Neige et raconte : les frères New Brighton créent un lion de mer des neiges géant

Les frères Austin et Connor Bartz de New Brighton ont créé une énorme sculpture de neige inspirée de Sparky l’otarie au zoo de Como à St. Paul. À quel point est-il énorme ? 21 pieds de haut et 48 pieds de long.

“Et puis la queue elle-même mesure également plus de 16 pieds de haut”, selon Austin.

Il s’agit d’un événement annuel pour les frères. “En fait, nous avons commencé sur un coup de tête”, a expliqué Austin. L’idée est venue d’un voyage en Floride. À leur retour, les frères se sont retrouvés à la recherche de quelque chose à faire un jour de neige. Ils ont donc décidé de fabriquer quelque chose avec de la neige.

«Nous nous disons, hé, nous avons attrapé un poisson-globe sur le quai en Floride. Faisons ça avec de la neige. Nous avons donc fabriqué un poisson-globe dans notre cour avant. Cela nous a pris environ huit heures chacun.

Le premier effort des frères Bartz a été un poisson-globe au cours de l’hiver 2011-2012. Avec l’aimable autorisation de la famille Bartz via Facebook

Sparky a mis plus de temps. Austin estime que Sparky leur a pris 1 300 heures pour le réaliser. « La météo cette année, comme nous le savons tous, a rendu la tâche très difficile. Il n’y avait presque pas de neige et il faisait très chaud.

En conséquence, les frères ont dû utiliser de la neige artificielle. «Nous avions une machine à neige en marche. C’est ainsi que nous avons fabriqué presque toute la neige pour la sculpture. C’était donc un processus très long.

Pourquoi un lion de mer ?

“Vous savez quoi, nous aimons créer une créature sur laquelle nous pouvons apporter notre propre touche et la rendre un peu plus animée que la créature elle-même”, a déclaré Austin. “Nous choisissons donc une créature marine qui a ses propres détails amusants.”

La couleur est également à prendre en compte : « S’ils ne sont pas en couleur, parce que nos sculptures sont purement enneigées et elles sont purement blanches. Il y a donc beaucoup d’animaux dont on ne pourrait pas distinguer ce qu’ils étaient s’il ne s’agissait que de neige blanche.

Pour un don, Sparky soufflera de la fumée par la bouche. “Nous avons une machine à brouillard dans la bouche”, a déclaré Austin. “Donc, quand nous appuyons sur le bouton et que quelqu’un donne 25 $, Sparky reprend son souffle.”

Ce n’est pas la première sculpture à utiliser une machine à brouillard. En 2020, ils ont réalisé une baleine. « La baleine soufflerait de la vapeur. Ce fut donc un grand succès. Nous avons donc pensé que nous devions également traduire cela dans la sculpture de cette année.

La deuxième année, à l’hiver 2013, les frères ont continué sur le thème des créatures marines et ont créé un morse. Avec l’aimable autorisation de la famille Bartz via Facebook

Lion de mer? Du poisson-globe ? Baleine? Vous ressentez peut-être un thème. Selon Austin, leur sculpture est toujours une créature marine.

“Oui, nous choisissons une créature marine chaque année”, a expliqué Austin. «C’est un peu notre thème. Et nous aimons faire ça. Parce que c’est amusant pour les enfants et pour tout le monde.

Et il y a une autre raison : « Nous les faisons parce que c’est tout à fait approprié, nous collectons des fonds pour l’eau potable. Et on commence avec de la neige propre. C’est donc en quelque sorte un lien avec la mer, l’eau et la neige. C’est tout un grand thème.

Cette année, les frères donnent de l’argent pour l’eau potable en Ouganda. La sculpture sur neige sera exposée au parcours de golf Brightwood Hills à New Brighton.

Les frères entretiendront la sculpture aussi longtemps qu’ils le pourront, en la réparant au fur et à mesure qu’elle fond sous un temps inhabituellement chaud. Mais cela ne durera pas éternellement.

Les premières années, nous l’avons fait, nous l’avons simplement laissé fondre », a déclaré Austin. « Mais ces dernières années, nous étions généralement ouverts pendant environ un mois. Et puis à un moment donné, nous le détruisons et l’appelons bon.