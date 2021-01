Les autorités et les civils de Madrid et de toute l’Espagne font ce qu’ils peuvent pour revenir à la normale et minimiser les problèmes causés par les blizzards ce week-end.

La tempête Filomena a perdu une grande partie de sa puissance et se déplace vers l’est, mais les experts en météorologie disent que les températures glaciales continueront de tomber dans des chiffres négatifs pendant plusieurs jours.

L’Espagne a été immobilisée samedi après que des chutes de neige record ont recouvert une grande partie du pays, interrompant le broyage des liaisons de transport.

La neige s’est peut-être atténuée, mais l’ennemi de beaucoup, en particulier des personnes âgées, sera désormais la glace.

Conscients de ce fait sont des groupes de résidents locaux, qui aident à ouvrir la voie aux installations essentielles.

« Nous vivons dans ce quartier. Hier, nous l’avons vu sur les réseaux sociaux et tous nos amis ont accepté de venir ce matin juste pour dégager le chemin entre l’arrêt de bus et le bâtiment psychiatrique de l’hôpital Gregorio Marañón », a expliqué le psychologue Rocío Sedano. « Nous voulons que les gens puissent marcher en toute sécurité, qu’ils puissent marcher sans glace et nous faisons de notre mieux pour rendre les choses aussi sûres que possible. »

Le secrétaire d’une association locale de quartier, Félix Sánche, a déclaré que c’était formidable de pouvoir faire quelque chose pour aider les agents de santé.

« Ils nous ont beaucoup donné pendant la détention et ils ont fait tout leur possible pendant la pandémie, donc le moins que nous puissions faire est de donner un coup de main ».

La neige a transformé les célèbres bâtiments et places de Madrid en paysages de glace qui ont attiré les touristes.

Les chasse-neige se sont efforcés de rendre les rues accessibles, et de nombreuses personnes, masquées contre le COVID-19 et le froid, en profitent pour prendre l’air et s’amuser un peu dans la neige.