Madrid tente de se remettre sur pied après une chute de neige record de 50 ans qui a paralysé de grandes parties du centre de l’Espagne ce week-end.

Cela a maintenant conduit à un temps glacial qui entrave le déploiement de la vaccination indispensable contre le coronavirus.

La tempête Filomena a perdu une grande partie de sa puissance et se déplace vers l’est, mais les experts en météorologie disent que les températures glaciales continueront de baisser pendant plusieurs jours.

L’Espagne a été immobilisée samedi après que des chutes de neige record ont recouvert une grande partie du pays, mettant un terme au broyage des liaisons de transport.

Avec une forte baisse des températures lundi et le gel gelant une grande partie de la neige, qui a atteint plus de 50 centimètres (20 pouces) dans certaines zones urbaines, les autorités appellent les gens à éviter tous les déplacements, sauf les déplacements essentiels, hors de chez eux.

Conscients des dangers que représente désormais la glace, des groupes de résidents locaux ont prêté main-forte pour ouvrir la voie aux installations essentielles.

« Nous vivons dans ce quartier. Hier, nous l’avons vu sur les réseaux sociaux et tous nos amis ont accepté de venir ce matin juste pour dégager le chemin entre l’arrêt de bus et le bâtiment psychiatrique de l’hôpital Gregorio Marañón », a expliqué le psychologue Rocío Sedano. «Nous voulons que les gens puissent marcher en toute sécurité, qu’ils puissent marcher sans glace et nous faisons de notre mieux pour rendre les choses aussi sûres que possible.

Le secrétaire d’une association locale de quartier, Félix Sánche, a déclaré que c’était formidable de pouvoir faire quelque chose pour aider les agents de santé.

« Ils nous ont beaucoup donné pendant la détention et ils ont fait tout leur possible pendant la pandémie, donc le moins que nous puissions faire est de donner un coup de main ».

La neige a transformé les célèbres bâtiments et places de Madrid en paysages de glace qui ont attiré les touristes, avec beaucoup de monde, masqués contre le COVID-19 et le froid, profitant pour prendre l’air frais et s’amuser un peu dans la neige.

Les chasse-neige se sont efforcés de rendre les rues de la capitale accessibles aux ambulances et aux véhicules d’urgence.

Une grande partie des principaux services de la ville sont restés fermés lundi, y compris le principal marché de gros, bien que certains supermarchés et kiosques à journaux aient ouvert pour la première fois en trois jours.

Les résidents, certains avec des crampons et des bâtons de randonnée, pourraient être vus avec prudence essayant de se frayer un chemin sur de la neige durcie en glace avant de disparaître dans les stations de métro.

Le système de métro est devenu le seul moyen viable de se rendre au travail. Les trains de banlieue à Madrid et le chemin de fer à grande vitesse entre Barcelone et Madrid reprendraient plus tard lundi, a annoncé la compagnie ferroviaire nationale Renfe.

L’aéroport, qui était fermé depuis vendredi soir, a vu une douzaine de vols décoller ou atterrir lundi et comptait reprendre pleinement ses activités « tout au long de lundi », a déclaré le ministre des Transports, José Luis Ábalos, dans une interview accordée à TVE espagnole.

Mais un nouveau lot de 350000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech que l’Espagne s’attendait à recevoir lundi à l’aéroport de Madrid Barajas a dû être détourné vers la ville nord de Vitoria, où un effort difficile pour le distribuer dans le reste du pays par la terre était en cours.