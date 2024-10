New York

CNN

—



Bath and Body Works a cessé de vendre une bougie arborant un thème hivernal que de nombreux commentateurs en ligne ont comparé à une hotte du Ku Klux Klan.

L’étiquette de la bougie, intitulée « Snowed In », était décorée d’un flocon de neige en papier stylisé. Mais de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux l’ont comparé au capuches et robes portées par les membres du Klan. Le KKK est l’un des groupes haineux « les plus anciens et les plus infâmes » aux États-Unis. selon au Southern Poverty Law Center. Le Selon la Ligue anti-diffamation que l’imagerie du KKK elle-même est devenue un symbole de haine.

La bougie a depuis été retirée du site Web et des points de vente de Bath and Body Works, la société ayant déclaré à CNN dans un communiqué que sa conception n’était « pas intentionnelle ».

« Chez Bath and Body Works, nous nous engageons à écouter nos équipes et nos clients, et à corriger toutes les erreurs que nous commettons, même celles qui ne sont pas intentionnelles comme celle-ci », a déclaré un porte-parole. « Nous nous excusons auprès de tous ceux que nous avons offensés et travaillons rapidement pour que cet élément soit supprimé et évaluons notre processus pour l’avenir. »

Commentateurs sur Reddit a sauté sur le choix du design, l’appelant un « klandle » ou un « Klan Krismas Kandle ». Certaines personnes qui ont essayé de commander la bougie après que la controverse a éclaté à la fin de la semaine dernière ont déclaré sur les réseaux sociaux que leurs commandes avaient été annulées.

La bougie annulée est cependant apparue sur eBay, avec une personne tentant de vendre la bougie. bougie pour 350 $. Les politiques du site Web interdire les annonces contenant des termes ou un langage racistes, mais la bougie restera sur eBay car elle n’est pas explicitement raciste.

« Les politiques d’EBay interdisent les annonces contenant des termes ou un langage racistes », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. « Tous les articles commercialisés en utilisant un langage raciste seront bloqués ou supprimés. »

Les bougies sont un incontournable de la collection Bath and Body Works, qui a évolué au-delà des savons et des lotions. Chaque année, le détaillant déploie sa collection de bougies parfumées pour les fêtes qui représentent près de 40 % de ses ventes annuelles, selon un analyste.