Neige abondante sur le Lower Mainland, froid glacial dans le nord-ouest et le centre de la Colombie-Britannique : alerte météo

Un écoulement arctique entraîne une autre tempête de neige dans le Lower Mainland, tandis que des avertissements de gelures sont en vigueur pour le centre et le nord-ouest de la Colombie-Britannique

Environnement Canada prévoit jusqu’à 10 centimètres dans la région métropolitaine de Vancouver et jusqu’à 20 centimètres pour la vallée du Fraser et la baie Howe.

Il avertit des conditions dangereuses sur l’autoroute Coquihalla avec parfois aucune visibilité en raison de la neige abondante et de la poudrerie.

L’agence météorologique met en garde contre des températures extrêmement froides le long des côtes du centre et du nord et s’étendant à l’intérieur des terres pour inclure des communautés comme Kitimat, Stewart et Terrace.

Des vents côtiers puissants soufflant en rafales à près de 80 km/h se combineront aux basses températures dans certaines régions pour faire chuter le refroidissement éolien à près de -20 °C.

Environnement Canada indique que le froid se poursuivra jusqu’à mercredi.

“Si vous êtes à l’extérieur, habillez-vous chaudement en plusieurs couches et restez au sec. Couvrez autant de peau exposée que possible pour éviter les engelures », indique-t-il.

TransLink, l’autorité de transport en commun de Metro Vancouver, a déclaré samedi qu’elle se préparait aux interférences de la circulation en appelant du personnel supplémentaire et en se préparant à couper la glace des câbles de chariot et à mettre des chaussettes de pneus sur certains bus.

Une tempête de neige au début du mois a bloqué les navetteurs de la région métropolitaine de Vancouver sur les routes pendant jusqu’à 12 heures.

Dans une lettre adressée au ministre des Transports, Rob Fleming, quelques jours après la tempête, le maire de Delta, George Harvie, a appelé le gouvernement de la Colombie-Britannique à revoir ses contrats de déneigement et à envisager d’utiliser son système d’alerte d’urgence pour mieux informer les conducteurs des conditions routières dangereuses.

Le ministère des Transports a déclaré qu’il examinait la réponse pour déterminer s’il y avait des mesures supplémentaires qui pourraient être prises lors de futurs événements météorologiques.

La Presse canadienne

