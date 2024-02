Neige à New York : un mort et des milliers de vols retardés après la pire tempête de neige en deux ans

Les responsables de la ville de New York se préparent à l’imminence d’une tempête hivernale

Un homme est mort, des milliers de vols ont été retardés et des millions de personnes étaient sous alerte météo après que le nord-est des États-Unis ait été frappé par l’une des pires tempêtes de neige depuis deux ans.

Des centaines d’écoles ont été fermées dans tous les États et d’autres ont opté pour des cours en ligne. 1 400 vols ont été retardés ou annulés et les gens sont priés de rester hors des routes en raison des conditions dangereuses.

La circulation a été interrompue dans toute la ville tout au long de la journée, et le système de métro et d’autres réseaux ferroviaires ont signalé des retards.

Plus de 140 000 personnes étaient privées d’électricité en Pennsylvanie, 12 000 dans le New Jersey et près de 5 000 à New York.

Des endroits comme le Connecticut et le Rhode Island ont enregistré plus d’un pied de neige, selon le National Weather Service. Quelque 3,2 pouces de neige sont tombés sur Central Park, le plus grand nombre en deux ans, mais moins que les six pouces ou plus que prévu auparavant.

Le Nor’easter s’accélère désormais rapidement au large des côtes et la plupart des alertes hivernales en vigueur ont expiré ou vont bientôt expirer.