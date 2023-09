"Nehru a offert un siège au Conseil de sécurité de l’ONU à la Chine sur un plateau": BJP

Le BJP a attaqué lundi le Congrès, accusant l’ancien Premier ministre Jawaharlal Nehru d’avoir « donné » le siège permanent du Conseil de sécurité de l’ONU à la Chine « sur un plateau ».

Dimanche, le Premier ministre Narendra Modi a lancé un nouvel effort en faveur d’un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et de réformes de toutes les institutions mondiales afin de refléter les « nouvelles réalités » du monde, alors que le sommet du G20 touchait à sa fin avec les États-Unis et la Russie. et la France saluant les résultats de la réunion sous présidence indienne.

« Aujourd’hui, alors que l’Inde, sous la direction du Premier ministre Modi, façonne le monde et que le monde soutient la candidature du pays à un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, que Nehru a offert à la Chine sur un plateau… Les actes antipatriotiques de la famille Gandhi hanter notre histoire, à ce jour », a déclaré le BJP dans un article sur X.

Aujourd’hui, alors que l’Inde, sous la direction du Premier ministre Modi, façonne le monde et que le monde soutient sa candidature à un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, que Nehru a offert à la Chine sur un plateau… Les actes antipatriotiques de la famille Gandhi hantent notre histoire. , à ce jour. – BJP (@BJP4India) 11 septembre 2023

Le Conseil de sécurité compte cinq membres permanents : les États-Unis, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et la Russie.

Faisant un nouveau discours en faveur de l’expansion du Conseil de sécurité des Nations Unies et des réformes des institutions mondiales, Modi a également déclaré que pour amener le monde vers un avenir meilleur, il est nécessaire que les systèmes mondiaux soient conformes aux réalités actuelles.

« Aujourd’hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies en est également un exemple. Lorsque l’ONU a été créée, le monde était complètement différent de ce qu’il est aujourd’hui. À cette époque, l’ONU comptait 51 membres fondateurs. Aujourd’hui, le nombre de pays inclus dans l’ONU est d’environ 200 », avait déclaré Modi.

« Malgré cela, le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies reste le même. Depuis, le monde a beaucoup changé dans tous les domaines. Qu’il s’agisse des transports, des communications, de la santé ou de l’éducation, tous les secteurs ont été transformés. Ces nouvelles réalités devraient se refléter dans notre nouvelle structure mondiale », avait-il déclaré.

Un jour après la nouvelle pression du Premier ministre Modi en faveur d’un élargissement du Conseil de sécurité de l’ONU, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a fait écho lundi à des points de vue similaires et a appelé à une réforme du puissant organe de l’ONU pour refléter les réalités contemporaines.

Le Brésil est le prochain président du bloc G20. Le président a également déclaré que son pays souhaitait que la question de l’égalité soit la « question centrale » de sa présidence.

Dimanche, lors d’un point de presse, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie serait « fière » si un pays comme l’Inde devenait membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU).

Dans le même temps, Erdogan avait déclaré que tous les membres non membres du P5 devraient avoir la possibilité de devenir membres du Conseil de sécurité par rotation.

Dans une déclaration commune vendredi, le président américain Biden a félicité la présidence indienne du G20 pour avoir encore « démontré » comment le G20, en tant que forum, produit des résultats importants.

Continuant de partager l’opinion selon laquelle la gouvernance mondiale doit être plus inclusive et représentative, le président Biden a réaffirmé son soutien à un Conseil de sécurité des Nations Unies réformé avec l’Inde comme membre permanent, indique le communiqué commun.

L’Inde a été à l’avant-garde des efforts déployés depuis des années pour réformer le Conseil de sécurité de l’ONU, affirmant qu’elle méritait à juste titre une place en tant que membre permanent des Nations Unies.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)