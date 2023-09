Neha Tripathi continue de mener avec 2 coups d’avance lors de la 12e étape du WPGT

Neha Tripathi continue d’impressionner en prolongeant son avance d’un coup en jouant les neuf derniers pour un 4 sous 32 alors qu’elle a terminé avec un 5 sous 76, prolongeant ainsi son avance d’un coup à deux lors du 12e match du Pro féminin. Visite de golf au Golden Greens Golf & Resorts Ltd.

Neha a été poursuivie par Riya Yadav qui a réussi un bon premier tour suivi d’un deuxième tour encore meilleur avec 5 sous 67 pour terminer avec 7 sous 137.

Asmitha Sathish (71-70) et Gaurika Bishnoi (69-72) étaient à égalité troisième à 3 sous 141, tandis que Ridhima Dilawari a eu un double bogey tardif dans ses 70 et a terminé cinquième à 2 sous 142.

Neha, dont le travail hors saison a porté ses fruits au début de l’année, a encore travaillé dur pendant la récente pause et son jeu a montré beaucoup de netteté avec une amélioration générale.

Riya a réussi deux birdies et un bogey sur les neuf premiers et quatre birdies et aucun bogey au retour. Riya, qui avait réussi un trou d’un coup au huitième trou lors de son premier tour, a eu son seul bogey de la journée sur le même trou au deuxième tour.

Asmitha a réussi trois birdies et un bogey à son deuxième tour, tandis que Gaurika a réussi trois birdies contre trois bogeys et un double à ses 15 premiers trous. Elle était à 2 pour la journée, mais a ensuite trouvé des birdies les 16 et 18 pour récupérer une ronde normale.

Agrima Manral (74-69) a fait une amélioration de cinq tirs par rapport à son premier tour et est passée à égalité au sixième rang aux côtés de Jasmine Shekar (72-71) à 1 sous 143.

Tvesa Malik a connu une meilleure journée avec sept birdies, mais a également commis cinq bogeys dans sa ronde de 70 après un 75 au premier tour, puisqu’elle était huitième à égalité avec Khushi Khanijau (74-71) et Durga Nittur (74-71).

Seher Atwal, qui a tiré 79 le premier jour, a connu une amélioration massive de huit tirs avec un 71 et elle était T-18 à 6 sur 150. Le leader de l’Ordre du mérite des héros, Sneha Singh (78-75) était T-22. .

Neha, qui a remporté la 10e étape avant la pause du calendrier du Tour, a réussi un birdie aux deuxième et cinquième trous pour un départ soigné avant de subir son seul bogey au huitième Par-3. Derrière, quatre birdies aux 10, 12, 15 et 16 ont assuré une bonne journée de travail et un bon amorti à deux coups.

