L’acteur de Bollwyood, Neha Sharma, a partagé une photo amusante d’elle-même sur la plateforme de partage de photos et de vidéos Instagram. Neha a choisi un short et l’a associé à un t-shirt noir pour sa balade à vélo. Elle a partagé la photo avec quelques emojis.

Dès que la magnifique actrice a laissé tomber la photo sur sa chronologie Insta, les fans ont inondé le message d’émojis de cœur.

Récemment, l’actrice a partagé une photo d’elle-même avec sa sœur Aisha Sharma. Les «sœurs Sharma» donnaient des objectifs majeurs à leurs frères et sœurs en repérant le jumelage dans un look tout noir avec le sourire le plus brillant. Sur la photo, on peut également voir Aisha portant son petit ami à fourrure sur le panier de son vélo. Partageant l’image heureuse, Neha a écrit: « Nous #sharmasisters #siblings #siblinglove #dogsofinstagram. »

La sœur de Neha, Aisha, est allée à la section des commentaires et a laissé tomber l’emoji du cœur.

L’actrice est très active sur les réseaux sociaux et continue de partager des aperçus de sa vie quotidienne avec la famille en ligne. Le jour de son anniversaire, le 21 novembre, la magnifique actrice a un aperçu des célébrations. Le clip s’ouvre sur Neha coupant le gâteau d’anniversaire sur les plateaux de sa nouvelle chanson «Lambo Car». Partageant le clip, elle a écrit: «Cet anniversaire de travail a été si charmant… merci à toute l’équipe pour l’amour… la chanson sort le 26 novembre @officialguri_».

L’actrice a été vue pour la dernière fois dans un clip vidéo Dil Ko Karar Aaya aux côtés de Sidharth Shukla. Elle a également été présentée dans de nombreux films de Bollywood, notamment Tum Bin 2, Crook, Mubarakan et Youngistaan.