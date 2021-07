Neha Kakkar taquine des photos dans un peignoir blanc, son mari Rohanpreet Singh dit « ahem ahem »! | Nouvelles des gens

New Delhi : la chanteuse Neha Kakkar est une reine des réseaux sociaux. Elle sait comment faire briller Instagram avec ses publications. Jeudi, la chanteuse populaire a taquiné quelques photos en peignoir blanc, toutes ravissantes.

Les photos de peignoir de Neha Kakkar ont suscité des réactions de la part de ses amis, de sa famille et de ses fans célèbres. Mais c’est le commentaire de mon mari Rohanpreet Singh qui a attiré notre attention. Il a écrit: Ah ah ah !!

Wow Hiiii !! Oh je veux dire comme c’est beau !!!!

Le couple très amoureux s’est marié le 24 octobre 2020. Le couple a célébré son mariage selon la cérémonie traditionnelle d’Anand Karaj dans un Delhi Gurdwara en présence de la famille et des amis proches.

Ils ont eu une cérémonie de mariage élaborée mais très unie avec tous les rituels en place. Neha et Rohanpreet sont allés à Dubaï pour leur lune de miel.

Neha était considérée comme l’un des juges d’Indian Idol 12 avec Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya. Elle a également sorti un single intitulé ‘Marjaneya’ avec Rubina Dilaik et Abhinav Shukla il y a quelque temps.

Le PDA pâteux de Neha Kakkar et de son mari Rohanpreet Singh sur les réseaux sociaux a souvent attiré l’attention des fans. De plus, leurs photos et publications adorées sont tout à fait un sujet d’actualité !