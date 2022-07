Neha Kakkar surprend Rohanpreet Singh en inscrivant son nom sur son poignet – regardez son adorable réaction

Neha Kakkar et Rohanpreet SinghL’histoire d’amour de est tout à fait adorable, tout comme eux deux. Récemment, Neha Kakkar est retournée dans la baie et son bae, Rohanpreet Singh a atteint l’aéroport pour la récupérer. Rohan a gentiment couru vers elle et l’a serrée dans ses bras et lui a donné un bouquet de roses. Ils ont eu une douce réunion, Neha a même pleuré en voyant Rohanpreet. Plus tard, alors qu’elle était dans la voiture, Neha a révélé son tatouage à Rohanpreet qui a été surpris. Neha Kakkar a surpris Rohanpreet en inscrivant son nom. Rohan s’est occupé de Neha en disant que cela aurait pu la blesser. Neha était tout à fait optimiste et a dit qu’elle l’avait fait pour lui. Pour les non-initiés, Rohanpreet avait surpris Neha Kakkar en encrant “l’homme de Nehu” sur son poignet le jour de la Saint-Valentin.

Vérifier Le tatouage de Neha Kakkar au dessus.