Neha Kakkar se fait à nouveau troller pour avoir pleuré après qu’un concurrent ait chanté Maahie Ve sur Superstar Singer 2; les internautes disent “Rona chalu hogaya iska”

Neha Kakkar est souvent choisie par les trolls pour avoir pleuré dans toutes les émissions de téléréalité dont elle fait partie. L’as chanteur de Bollywood a fait une apparition dans Superstar Singer 2 qui est co-jugé par Himesh Reshammiya. De nombreux chanteurs talentueux tentent leur chance et travaillent dur pour décrocher le titre de l’émission. Et la dernière promo de Neha Kakkar est fortement critiquée alors qu’on la voit fondre en larmes après qu’un concurrent nommé Mani Punjab ait chanté Maahie Ve. Le talent du garçon la laisse sacrément émue. On voit Neha Kakkar donner une réaction choquante après avoir vu le petit garçon chanter la chanson si facilement. Elle s’effondre et loue le garçon et dit: “J’ai chanté cette chanson plusieurs fois dans de nombreux spectacles mais je ne peux pas chanter comme vous l’avez fait.” Plus tard, elle embrasse le petit et cela laisse tout le monde applaudir.

Alors que tout le monde salue Neha Kakkar pour sa nature authentique, elle laisse les internautes se demander pourquoi elle pleure autant. Nous avons souvent vu Neha pleurer dans des émissions de téléréalité et elle est consciente à quel point elle est trollée pour avoir pleuré à chaque fois. La chanteuse a admis qu’elle est une personne émotive et qu’elle ne peut jamais le retenir quoi qu’il arrive. Un utilisateur a commenté la vidéo : “Are yaar you to yaha aur is gane main bhi ro rahi hai.” Un autre utilisateur a déclaré: “Drama Queen Neha Kakkar.” Le troisième utilisateur a déclaré : “Rone ki kaha bat ho gayi didi isme”. “Rona chalu iska bc”, a déclaré un autre utilisateur.

Neha Kakkar est actuellement l’une des chanteuses les plus titrées et elle a parcouru un long chemin dans son parcours. Elle s’est mariée avec Rohanpreet Singh et son mariage était l’un des mariages les plus chers de la ville de clinquant.