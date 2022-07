Neha Kakkar roule sur le sol alors qu’elle exécute la danse naagin avec Rohanpreet Singh, la vidéo devient virale

L’un des chanteurs de Bollywood les plus suivis Neha Kakkar et Rohanpreet Singh nous impressionnent souvent avec leurs publications sur les réseaux sociaux. Récemment, Rohanpreet a mis en ligne une vidéo dans laquelle Neha peut être vue en train de danser le naagin. La vidéo hilarante devient virale sur les réseaux sociaux.

Il semble que Rohanpreet manque Neha n’est pas avec lui en raison d’engagements professionnels. Rohan est allé sur Instagram et a publié une vidéo de retour dans laquelle on peut les voir tous les deux effectuer des mouvements hilarants. Partageant la vidéo, il a écrit: “Si votre partenaire peut danser comme ça sans alcool, épousez-le.”

“Tu me manques laado aaja jaldi s’il te plait nehuuuu ..”, a-t-il légendé la vidéo. Neha a également commenté et écrit: «Awwwww. Je serai bientôt à la maison loveeeee.

Regarde:





Auparavant, les effets personnels de Neha et Rohanpreet, notamment une bague en diamant, un iPhone, de l’argent et d’autres objets de valeur, avaient été volés dans un hôtel de Mandi, dans l’Himachal Pradesh, le samedi 14 mars.

Selon l’agence de presse ANI, le surintendant de la police de Mandi, Shalini Agnihotri, a déclaré: “Des effets personnels, notamment de l’argent, un iPhone, une montre intelligente et une bague en diamant du chanteur punjabi Rohanpreet Singh volés dans un hôtel de Mandi où il séjournait. Cas enregistré et enquête est en cours. Rohanpreet Singh est le mari de la chanteuse Neha Kakkar. La police de l’Himachal Pradesh a pris connaissance de l’affaire et a enregistré un dossier. Une enquête plus approfondie est en cours.

Pour les non-initiés, le couple s’était marié en octobre 2020 dans un Gurdwara à New Delhi et avait également eu un mariage hindou plus tard. Ils continuent de partager leurs photos amoureuses sur Instagram qui deviennent souvent virales.

Neha avait partagé des photos de leur célébration de la Saint-Valentin 2022 à minuit sur ses réseaux sociaux dans lesquelles le couple a été vu en train de s’embrasser et de couper le gâteau au chocolat. Singh a également fait un geste romantique en donnant des ballons rouges et une rose à Neha sur les photos.

Neha a été vue pour la dernière fois en tant que juge de la populaire émission de télé-réalité indienne Indian Idol 12 avec Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya. Sa sœur Sonu Kakkar l’a ensuite remplacée dans l’émission lorsque le tournage a été déplacé de Mumbai à Daman en raison des restrictions de Covid-19 dans la capitale du Maharashtrian. Même Anu Malik avait alors remplacé Vishal dans la série.