Neha Kakkar-Rohanpreet Singh a l’air adorable dans l’affiche du nouveau clip vidéo ‘Khad Tainu Main Dassa’! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’adorable couple de chanteurs Neha Kakkar et Rohanpreet Singh s’est récemment rendu sur Instagram pour publier l’affiche funky de leur clip vidéo de la prochaine chanson punjabi « Khad Tainu Main Dassa » et les fans sont ravis après avoir été témoins du premier regard!

Sur l’affiche, le charmant couple est vêtu de tenues orange et jaune vif et avec un terrain de football en arrière-plan. On voit Neha portant un haut orange à manches bouffantes à épaules dénudées et une jupe taille haute de couleur ocre tandis que Rohanpreet bascule dans une chemise imprimée amusante et un pantalon orange.

Il semble que Neha, qui tient un ballon de football dans son bras, et Rohanpreet participeront à un match de football dans le prochain clip vidéo!

Jetez un œil à l’affiche du vidéoclip amusant:

Alors que les fans inondaient la section des commentaires d’éloges, le frère de Neha, Tony Kakkar, a également commenté le message en disant: « J’attendais ça depuis si longtemps … Oh cette chanson et la vidéo ».

Le clip mettra en vedette Neha Kakkar et Rohanpreet Singh et sera réalisé par Agam-Azeem. Alors que les paroles sont écrites par Kaptaan, la musique a été composée par Rajat Nagpal, qui avait également commenté le message de Neha et l’a partagé sur son Instagram.

Sur le plan du travail, Neha est actuellement juge sur Indian Idol 12 avec Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya. Elle a également récemment sorti un single intitulé «Marjaneya» avec Rubina Dilaik et Abhinav Shukla.

Sur le plan personnel, en octobre 2020, le chanteur a épousé Rohanpreet Singh lors d’une cérémonie Anand Karaj lors d’un Gurdwara à New Delhi. Puisque le mariage a eu lieu pendant la pandémie, seuls les amis proches et la famille ont été invités.

Neha et Rohanpreet publient souvent des photos aimées sur leurs réseaux sociaux alors que le joli couple aime montrer l’affection qu’ils ont l’un pour l’autre à leurs fans.