Neha Kakkar revisite son passé avec une adorable photo d’enfance

Neha Kakkar est maintenant un nom familier, cependant, sa route vers le succès a été durement combattue. La juge d’Indian Idol 12, mardi, a partagé une photo de retour et s’est souvenue à quel point elle était jeune lorsqu’elle a commencé à chanter.

Prenant sur son compte Instagram, Neha a publié une photo d’enfance où elle peut être vue tenant un micro avec son frère Tony Kakkar à ses côtés. Il semble que Neha se produisait lors d’un événement religieux lorsque la photo a été cliquée.

Se rappelant ses jours de lutte, Neha a écrit: « Vous pouvez clairement voir ici combien j’étais petit / petit quand j’ai commencé à chanter! Et pas seulement moi, vous pouvez voir @tonykakkar Bhaiyu aussi ici, assis devant Maa! Et papa assis à côté de Ils disent que ces jours-ci, la « lutte est réelle » et dans notre cas, elle est réelle! Nous, Kakkar, sommes une famille fière! «

Le mari de Neha et l’une de ses plus grandes pom-pom girls, Rohanpreet Singh, ont également commenté le message en disant: « La lutte de la famille Kakkar Ka est en fait réelle … C’est pourquoi vous êtes tous toujours réels, si purs et ancrés aussi !! «

D’un autre côté, le chanteur et compositeur et collègue de Neha, le juge «Indian Idol 12», Vishal Dadlani, a déclaré: «Tant d’amour pour vous tous, @nehakakkar @tonykakkar @sonukakkarofficial et la famille. La lutte est peut-être terminée, mais l’agitation Ce n’est encore que le début. Puissiez-vous tous conquérir le monde aussi. «

Sur le plan du travail, Neha, qui est actuellement considérée comme le juge de «Indian Idol 12», a pris une pause dans l’émission de téléréalité depuis qu’elle est tournée à Daman en raison des restrictions de verrouillage dans le Maharashtra. En dehors d’elle, Vishal et Himesh Reshammiya se sont également abstenues de voler en raison du COVID-19.