Neha Kakkar partage une photo de retour avec sa famille et dit que sa «lutte était réelle» | Nouvelles des gens

New Delhi: Le voyage de la chanteuse populaire de Bollywood Neha Kakkar de Rishikesh à Mumbai a été un tour complet de montagnes russes. Elle a commencé à chanter des bhajans à jagrans dès l’âge de 4 ans avec sa sœur aînée Sonu Kakkar. La chanteuse a récemment partagé sa photo d’enfance sur Instagram et s’est ouverte sur ses jours difficiles.

Neha Kakkar, avec sa soeur Sonu et son frère Tony Kakkar ont commencé à chanter à un âge précoce alors que sa famille souffrait d’une crise financière. Neha a partagé une photo de retour d’elle-même en train de chanter dans un jagran lorsqu’elle était jeune enfant. Son frère, le chanteur-compositeur Tony Kakkar peut également être vu avec leur père dans le cadre.

Partageant sa véritable histoire de lutte, a-t-elle écrit, «Vous pouvez clairement voir ici à quel point j’étais petite / petite quand j’ai commencé à chanter! Et pas seulement moi, vous pouvez voir aussi Tony Kakkar bhaiyu ici, assis devant Maa! Et Papa assis à côté d’eux», écrit-elle, marquant Tony. Partageant les problèmes auxquels sa famille a été confrontée dans le passé, elle a écrit: «Ils disent ces jours-ci que« la lutte est réelle »… Eh bien, dans notre cas, elle est réelle! Nous, Kakkar, sommes une famille fière!

Elle a également partagé une photo de l’homme qui lui a donné cette précieuse photo de son enfance. Bien qu’elle ne l’ait pas nommé sur la photo et ait écrit, « Btw .. quand vous glissez vers la droite, vous verrez ma photo actuelle avec un bel homme. C’est lui qui nous a remis cette plus belle photo de ma vie. Merci, monsieur. Aapne yeh photo la plus précieuse humein deke mujhe aur bhi zyada mehnat karne ki shakti de di (Vous m’avez inspiré à travailler plus dur en me présentant cette photo). Jai Mata Di! «

À 16 ans, Neha Kakkar a participé à la saison 2 d’Indian Idol, même si elle n’a pas réussi à remporter le trophée, elle a gagné les cœurs et ce fut le tournant de sa vie.

Certaines des chansons les plus célèbres de Neha sont: Mahi Ve, London Thumakda et Coca Cola pour n’en nommer que quelques-unes.