Neha Kakkar partage des photos en peignoir, son mari Rohanpreet Singh réagit

Neha Kakkar a récemment partagé quelques photos d’elle en peignoir. La chanteuse est magnifique en posant avec un large sourire.

Elle a sous-titré le message : « Bonjour ! Douche terminée ; Commençons la journée avec quelques Positivi – Thé #NehaKakkar #NehuDiaries. »

Réagissant à cela, son mari Rohanpreet a commenté : « Ahm Ahm Wow ! Hiii ! Oh je veux dire comme c’est beau !! »

Tonny Kakkar s’est également rendu dans la section des commentaires et a écrit » Comme c’est beau « , suivi d’émojis au cœur noir.

Les deux postent souvent des photos ensemble et les internautes adorent ça.

Neha a posté une vidéo dans les coulisses de son mariage dans laquelle on peut la voir chanter « Pehla Pehla Pyaar Hai Mera » d’Armaan Malik tout en jouant du ukulélé.

Elle a sous-titré le post, « Répétition dans les coulisses de mon propre mariage !!! Je ne sais pas vraiment comment jouer du ukulélé. Je voulais juste lui faire une surprise ». ‘Merci @deepakramola mon ami d’avoir capturé ce moment précieux’

Sur ce post, Vishal Mishra a commenté « Semblant si différent N bon dans ta voix nehu ».

Rohantpreet a écrit : » La plus belle surprise de tous les temps !! Je t’aime zindagi !!!

Pour les inconnus, en octobre 2020, Neha et Rohan ont révélé qu’ils se mariaient à travers des photos Instagram et ont fait une chanson dessus. ‘Nehu Da Vyah’ est devenu la chanson la plus écoutée ce mois-là. Après cela, Neha a chanté quelques autres chansons comme « Khyaal Rakhya Kar » ft. Rohanpreet, « Marjaneya » avec la gagnante de Bigg Biss 14 Rubina Dilaik et Abhinav Shukla. Son dernier ‘Khad Tainu Main Dassa’ avec Rohanpreet fait fureur sur les réseaux sociaux.