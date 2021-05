Neha Kakkar partage des photos de retour de «Indian Idol 12», dit «Jab Main Patli Thi», ne manquez pas la réponse romantique de mon mari Rohanpreet Singh! | Actualités Buzz

New Delhi: La chanteuse populaire de B-Town Neha Kakkar est une fervente utilisatrice des médias sociaux et elle s’est récemment souvenue de ses vieux jours. Le chanteur énergique s’est rendu sur Instagram et a partagé des photos de retour des sets de « Indian Idol », en disant « quand j’étais mince » et devinez ce que mon mari Rohanpreet Singh ne pouvait pas s’empêcher de commenter.

Au Message de Neha Kakkar, commentaire de son mari chanteur Rohanpreet attention détournée. Jab Main Patli Hua Karti Thi, il y a quelques mois! #WhenIUsedToBeThin #NehaKakkar #NehuDiaries

Tenue par: @mahimamahajanofficial @ mahima9

Stylisé par: @ruchikapoor

Mon beau collier avec boucles d’oreilles par ma belle-mère

Maquillage: @ritikavatsmakeupandhair

Cheveux par: @kimberlymakeupnhair

Photographie par: @piyushmehraofficial

# IndianIdol12 #IndianIdol #JudgeSahiba

Rohanpreet Singh a écrit: Alors aussi je t’aime et t’aimerai pour toujours !!

Le couple très amoureux s’est marié le 24 octobre 2020. Le couple a célébré son mariage selon la cérémonie traditionnelle d’Anand Karaj à Delhi Gurdwara avec la famille et les amis proches présents.

Ils ont eu une cérémonie de mariage élaborée mais soudée avec tous les rituels en place. Neha et Rohanpreet sont allés à Dubaï pour leur lune de miel.