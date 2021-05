Neha Kakkar marche sur la rampe de son salon, affiche de superbes tenues d’été – Regardez! | Nouvelles des gens

New Delhi: La chanteuse Neha Kakkar est très active sur les réseaux sociaux et tient ses fans au courant de sa vie. Dimanche 2 mai, elle s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo amusante présentant différentes tenues d’été et a demandé aux fans de commenter celle qui leur plaisait le plus.

Elle a écrit dans la légende: « Quel Nehu tu aimes le plus ?? » avec des emoji aux yeux de cœur.

Dans la vidéo, Kakkar peut être vue en train de modeler dans son salon spacieux et d’intervenir avec différentes tenues glamour. Tout d’abord, elle entre avec une combinaison, puis enfile un haut court et une longue jupe élégante avec un joli haussement d’épaules rose. Elle continue à marcher sur la rampe de son salon avec diverses autres tenues florales et estivales et a l’air si magnifique dans toutes les tenues qu’il est difficile de décider quel « Nehu » a volé la vedette!

Jetez un œil à ses tenues:

Sur le plan du travail, Neha est actuellement juge sur Indian Idol 12 avec Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya. Elle a également récemment sorti un single intitulé «Marjaneya» avec Rubina Dilaik et Abhinav Shukla.

Sur le plan personnel, en octobre 2020, le chanteur a épousé Rohanpreet Singh lors d’une cérémonie Anand Karaj lors d’un Gurdwara à New Delhi. Puisque le mariage a eu lieu pendant la pandémie, seuls les amis proches et la famille ont été invités.

Neha et Rohanpreet publient souvent des photos aimées sur leurs réseaux sociaux alors que le joli couple aime montrer l’affection qu’ils ont l’un pour l’autre à leurs fans. En fait, le jour de la Saint-Valentin cette année, Rohanpreet s’est fait tatouer « Nehu’s Man » pour exprimer son amour pour sa femme amoureuse. À l’époque, Neha avait pris Instagram pour partager cette nouvelle dans un adorable post le jour de la Saint-Valentin.