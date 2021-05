Neha Kakkar est magnifique sur les photos invisibles de sa cérémonie Haldi avec Rohanpreet Singh

Le juge et chanteur d’Indian Idol 12, Neha Kakkar, a eu le mariage le plus incroyable en octobre 2020 avec Rohanpreet Singh. Samedi, la chanteuse a partagé de magnifiques photos invisibles de sa cérémonie Haldi qui ne manqueront pas de vous voler le cœur. Sur les photos, Neha et Rohanpreet peuvent être vus jumelés dans des tenues traditionnelles jaunes pour leur grand jour.

Alors que Neha peut être vue vêtue d’un sari jaune associé à une lourde paire de boucles d’oreilles et à un « maang tikka » assorti, on peut voir Rohanpreet arborant un kurta-pyjama jaune associé à une étole multicolore.

Neha a partagé les photos sur son Instagram pour souhaiter un ami pour son anniversaire. Elle a légendé le message en disant: « Joyeux anniversaire mon pote @ anshul300 Le genre de travail acharné que vous faites, le genre de cerveau que vous avez, vous méritez Moon. Nous devons faire beaucoup plus dans la vie, tuons-le ensemble brahhhh !! ( sic). «

Par ailleurs, c’était plus tôt en octobre 2020 que Neha avait officialisé leur relation Instagram en présentant Rohanpreet comme «mien» dans un post. Dans un autre article, elle a suggéré que des étincelles se soient immédiatement envolées entre eux. Partageant une photo avec lui, elle a écrit: « Jab nous nous sommes rencontrés! @Rohanpreetsingh #LoveAtFirstSight #NehuDaVyah #NehuPreet. »

Sur le plan du travail, Neha a plusieurs chansons superhit dans son chat de O Saki Saki de Batla House, Badri Ki Dulhania de Badrinath Ki Dulhania, Aankh Marey de Simmba à Manali Trance de The Shaukeens, entre autres.

D’un autre côté, Rohanpreet a été vu pour la dernière fois comme l’un des prétendants de l’acteur-chanteur Shehnaaz Gill dans l’émission sur le thème de ‘swayamvar’ ‘Mujhse Shaadi Karoge’ et est depuis apparu dans des vidéoclips aux côtés de sa femme Neha.