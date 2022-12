Neha Kakkar est la plus heureuse car la star de RRR, Ram Charan, dit qu’il est un “fan de son travail”; les internautes s’extasient devant sa simplicité [WATCH]

Neha Kakkar est un chanteur bien établi à Bollywood et qui ne connaît pas RRR étoile Ram Charan? Eh bien, lors d’un événement récent, les deux se sont croisés et se sont salués affectueusement. Neha Kakkar s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une vidéo dans laquelle on peut voir les deux stars dans une seule image. Ram Charan se lève pour saluer Neha Kakkar avec un namaste et éclabousse un large sourire sur son visage. Il dit ensuite qu’il est un grand fan de son travail.

La vidéo de la rencontre de Neha Kakkar et Ram Charan devient virale

Dans la légende, Neha Kakkar a mentionné que c’était un gros problème pour elle, car il est rare que les gens apprécient les autres en public. Elle a fait l’éloge de Ram Charan pour sa gentillesse. Les internautes félicitent également Ram pour le doux geste. Les fans de la star de RRR ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur sa simplicité. Son mari Rohanpreet Singh et son frère Tonny Kakkar sont tous des cœurs pour cette vidéo.

Jetez un œil à la vidéo de Neha Kakkar et Ram Charan ci-dessous :

RRR réalise de gros

En parlant de Ram Charan, il est actuellement l’une des plus grandes stars du pays. Son film RRR qui met également en vedette Jr NTR réalisé par SS Rajamouli connaît un grand succès. Pas seulement au box-office, le film remporte quelques distinctions partout. Maintenant, RRR a été nominé pour les Golden Globes Awards 2023 dans deux catégories. C’est en effet un moment de fierté pour tous.

Quel moment de fierté @ssrajamouli garou ! J’ai hâte de te voir conquérir le cinéma mondial Honoré que #RRRMovie a remporté les nominations du meilleur film en langue non anglaise et de la meilleure chanson originale au @Globes dorés prix! Félicitations à l’équipe RRR !! ? pic.twitter.com/dZuNpx2Es8 Ram Charan (@ToujoursRamCharan) 13 décembre 2022

Nous n’avons que les doigts croisés pour RRR.