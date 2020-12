Un jour après que la nouvelle présumée de la chanteuse Kakkar et de son mari Rohanpreet Singh enceinte de leur premier enfant ait éclaté sur Internet, il s’avère que la chanteuse n’est effectivement pas enceinte. Il s’est avéré que samedi, c’était tout un coup de publicité que Kakkar semble s’être exécuté.

Un jour après avoir partagé l’image de Kakkar posant avec Rohanpreet et un baby bump visible sur Instagram, le chanteur a révélé samedi que l’image n’était rien de plus qu’un coup publicitaire pour un prochain clip vidéo « Khyaal Rakhya Kar », qui devrait sortir. ce 22 décembre.

Son dernier message a été un choc pour les fans, dont beaucoup avaient cru de tout cœur à la nouvelle de la grossesse et avaient félicité Kakkar pour la même chose.

À leur avantage, il faut souligner que la ruse – si c’était bien le cas – était bien planifiée. Vendredi, l’image d’une Kakkar apparemment enceinte a été partagée sur Instagram avec un simple message, « Khyal Rakhya Kar ». Son mari Rohanpreet a également commenté l’image et l’a également partagée sur sa page Instagram, dissipant davantage le couple de tout soupçon. Ce n’est que samedi que les fans déconcertés ont réalisé ce qui se passait.

Alors que les fans de Kakkar peuvent avoir quelque chose à espérer avec le prochain clip vidéo, la nouvelle peut décevoir d’innombrables trolls misogynes qui se moquaient et traînaient constamment Kakkar pour être tombée enceinte si tôt après son mariage.

Neha et Rohanpreet se sont rencontrés à Chandigarh en août lors d’un tournage de clip vidéo et sont tombés amoureux. Ils se sont mariés en octobre, plus tôt cette année lors d’une cérémonie traditionnelle sikh à Chandigarh. Ils sont partis en lune de miel à Dubaï peu de temps après. Neha juge actuellement la 12e saison de l’émission de télé-réalité chantée Indian Idol avec Himesh Reshammiya et Vishal Dadlani.

Avec la nouvelle de la grossesse apparente, de nombreuses blagues et mèmes se sont moqués de Kakkar comme étant la « personne la plus rapide du monde ». Mais la révélation de samedi a renversé la situation. Cette fois, les réseaux sociaux étaient éclairés par des mèmes, mais uniquement au détriment des autres membres.

Pendant ce temps, beaucoup ne savaient pas si la grossesse était effectivement réelle ou fausse. Selon rapports, la grossesse était en effet un coup de pub. Après que Kakkar ait partagé l’image de sa « grossesse » hier, beaucoup, y compris d’autres acteurs, ainsi que le propre frère de Kakkar, Tony, qui a félicité le couple pour la nouvelle.

Mais quoi qu’il arrive, les membres garderont un œil sur celui-ci à coup sûr. Pour autant que nous sachions, cette saga n’est peut-être pas encore terminée.