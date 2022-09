Neha Kakkar dit “tout le monde me loue à gauche, à droite et au centre, mais quand il s’agit de…”

Neha Kakkar s’est récemment fait troller après avoir refait la chanson emblématique de Falguni Pathak, O Sajna. Les Netzines étaient vraiment mécontents de la chanson et ont reproché au chanteur d’avoir “gâché” leurs souvenirs d’enfance.

La chanson O Sajna de Neha Kakkar mettait également en vedette Dhanushree Verma et Priyank Sharma. Récemment, Dhanushree a posté une vidéo avec Neha et l’a félicitée. Elle a écrit: «Ma mère a en fait manifesté cela. Depuis que je suis entré dans l’industrie, ma mère a toujours souhaité ardemment que je travaille avec @nehakakkar Et aujourd’hui, je peux dire de tout mon cœur que @nehakkar n’est pas seulement une artiste incroyable, mais c’est une si belle personne à l’envers. Je suis tellement reconnaissante et bénie, je lui souhaite toujours plus de joie et d’amour dans la vie. C’était un plaisir. Aussi super heureux O SAJNA EST TENDANCE et comment.

Sur son message, Neha a répondu: «Personnellement, tout le monde me loue à gauche et à droite. Mais quand il s’agit de parler de moi publiquement, ils se taisent. Et puis je rencontre cette belle fille qui fait ma journée en publiant ceci. Je t’aime fille. Tu es le meilleur! Les vrais talents n’ont jamais peur de louer les autres. Content qu’on se ressemble autant ! Jaldi theek ho jaao yaar.





Pour les non-initiés, depuis la sortie de son nouveau clip vidéo intitulé O Sajna plus tôt cette semaine, Neha Kakkar a été la cible de critiques. Le morceau est la version remixée de la chanson à succès emblématique de Falguni Pathak, Maine Payal Hai Chhankai. Neha a été fortement traquée sur les réseaux sociaux avec des internautes affirmant qu’elle avait “ruiné leur enfance” avec ses loisirs.

La reine Dandiya Falguni a ensuite partagé sa première réaction choquante au morceau de remix en disant qu’elle était sur le point de vomir quand elle l’a entendu pour la première fois. Elle a également ajouté que la version remixée a changé l’originalité de son morceau en détruisant l’innocence, les sentiments et l’essence de ce dernier.

LIS: Falguni Pathak “remercie” les fans d’avoir choisi Maine Payal Hai Chhankai plutôt que O Sajna de Neha Kakkar

S’adressant au Delhi Times, le chanteur de 53 ans, dont les autres chansons à succès incluent Chudi Jo Khanki Haathon Mein et Meri Chunar Udd Udd Jaye, a déclaré : “J’ai découvert la version remixée il y a trois ou quatre jours. Première réaction achha toh nahi tha, j’étais comme, mujhe bas ulti aani baaki thi, aisa ho gaya tha.”

Elle a ajouté : “Vidéo aur picturisation mein jo innocence thi, uska pura satyanash kiya hai iss gaane mein. Des remix sont en cours, mais faites-le de manière décente. Si vous voulez toucher la jeune génération, changez le rythme de la chanson , mais ne le rendez pas bon marché.”