Neha Kakkar casse les rumeurs de séparation et partage des photos adorables avec son mari Rohanpreet Singh

Plus tôt ce mois-ci, la chanteuse Neha Kakkar a célébré son 35e anniversaire avec ses amis proches et sa famille. Les photos de la fête de famille ont été partagées par la chanteuse sur son Instagram, et cela a laissé les internautes perplexes. Les internautes ont été surpris que le mari de Neha, Rohanpreet Singh, ne soit pas présent aux célébrations.

Après que Neha ait partagé les photos, les internautes ont laissé tomber leur inquiétude dans la zone de commentaires. Quelques-uns d’entre eux ont émis l’hypothèse que tout n’allait pas bien entre le couple et ont même émis l’hypothèse d’une séparation du couple. Cependant, la chanteuse a mis fin à toutes les rumeurs et a partagé d’adorables photos d’elle avec Rohanpreet sur son Instagram. Neha a partagé une publication de carrousel avec des photos des dernières photos de vacances et a même précisé que Singh était hors de la ville. Neha Kakkar a partagé le post et écrit : « De retour en ville après les meilleures vacances passées avec mon mari !! @rohanpreetsingh. »

Voici le poste





Dès que Neha a publié les dernières photos, cela a attiré l’attention des internautes. Rohanpreet a répondu dans son message : « Quel voyage mon amour ! » Le frère de Neha, Tony Kakkar, a écrit : « Kitne Pyaare dono ». Un internaute a écrit : « Acha hua behn tumne post daal di… Nahi in logo ne toh divorce karwa dia tha tumhara. » Un autre internaute a écrit : « Abe abhi to breakup story dekh ke aa Raha hoon mai. Yeh kya jhol hai. » Un internaute a écrit : « Enfin, avec ce message, les gens vont surmonter vos rumeurs de divorce. » Un autre internaute a écrit : « Dieu merci, vous avez mis en ligne ceci. Sinon, les gens ont déclaré que votre divorce était interdit. »

L’année dernière, Neha a été publiquement critiquée par Falguni Pathak pour avoir recréé son emblématique Maine Payal Hai Chhankai. S’adressant au Delhi Times, le chanteur de 53 ans, dont les autres chansons à succès incluent Chudi Jo Khanki Haathon Mein et Meri Chunar Udd Udd Jaye, a déclaré : « J’ai découvert la version remixée il y a trois ou quatre jours. Première réaction achha toh nahi tha, j’étais comme, mujhe bas ulti aani baaki thi, aisa ho gaya tha. » Outre une carrière réussie dans le chant, Neha a jugé plusieurs émissions de téléréalité, dont Indian Idol.