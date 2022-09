Neha Kakkar accueille le “légendaire” Falguni Pathak dans une émission au milieu d’une guerre des mots

Récemment, la chanteuse Falguni Pathak a exprimé son mécontentement face à la recréation par Neha Kakkar de sa chanson emblématique Maine Payal Hai Chhankai. Plusieurs fans ont critiqué Neha pour avoir ruiné l’original. Alors que les critiques sur la version recréée de Neha augmentaient en ligne, Falguni, la chanteuse originale derrière le hit des années 90, a partagé les publications des fans sur Instagram Story, montrant indirectement sa désapprobation de la version de Neha intitulée O Sajna. Les deux sont en guerre avec les mots depuis la sortie de la version de Neha. Et maintenant, au milieu de leur bagarre, Neha Kakkar a été vue en train d’accueillir “la légendaire madame Falguni” dans l’émission de télé-réalité chantante Indian Idol saison 13, pour son épisode spécial Garba Night. Sony TV a partagé une promo de l’émission, dans laquelle on peut voir Neha et Falguni se réunir pour l’épisode spécial de Navratri.

Falguni Pathak fera partie de la soirée Garba lors de la tournée théâtrale sur Indian Idol 13 ce week-end.

Dès que la promo a été publiée sur la poignée Instagram de la chaîne, beaucoup se sont rendus dans la section des commentaires pour appeler les célébrités à utiliser leurs sentiments pour promouvoir leurs chansons. “Chanson ko célèbre karvane ke liye kya kya karte hai yeh log….pehle médias sociaux par garçon ke attention grab karte hai phir ek sath TV par perform karte hai. Kya dikhava hai yaar”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Ye log bs public standards ke liye karte h”, a commenté un autre.

Découvrez la promo ci-dessous:





Plus tôt, Falguni, tout en réagissant à la version de Neha de Maine Payal, Hai Chhankai avait dit à PinkVilla qu’elle était heureuse de voir l’amour de ses fans pour la chanson originale. “Je me sens bouleversé et touché de recevoir tant d’amour de partout pour la chanson, alors j’ai dû partager leurs sentiments”, a déclaré Falguni. Falguni a également partagé qu’elle n’avait pas été approchée par les créateurs d’O Sajna, la version de la chanson de Kakkar.

Selon Pinkvilla, Falguni a partagé une histoire de son fan qui lui a demandé de poursuivre Kakkar en justice. Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de suivre la voie légale, Falguni a répondu: “J’aimerais pouvoir le faire, mais les droits ne sont pas avec moi.” Lorsqu’on lui a demandé si les créateurs ou Kakkar avaient essayé de la contacter après avoir vu ses histoires sur Instagram, Falguni a répondu: “Non.”

La chanson originale est sortie en 1999 et mettait en vedette les acteurs Vivan Bhatena et Nikhila Palat. La chanson a été jouée comme un spectacle de marionnettes dans un festival universitaire et elle est devenue un énorme succès. La nouvelle version a été dévoilée récemment. Priyank Sharma et Dhanashree Verma ont figuré dans le clip vidéo d’O Sajna. Tanishk Bagchi, qui est connu pour recréer de vieilles chansons hindi à succès, a composé O Sajna.