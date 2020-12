Neha Kakkar trompé Coronavirus dans les recherches Google. Cela révèle-t-il nos priorités? L’historique de recherche d’une personne peut en révéler beaucoup sur la personne. Parfois plus que l’on voudrait partager. À une époque où le monde recherche de plus en plus de détails sur les coronavirus pandémie, il semble que les Indiens étaient occupés à rechercher Neha Kakkar sur Google.

Oui, Neha Kakkar, la chanteuse pop à l’origine de plusieurs remixes viraux en hindi, a récemment réalisé le plus grand coup publicitaire de l’année en faisant semblant d’être enceinte pour promouvoir sa chanson à venir «Khyal Rakhya Kar».

La semaine dernière, Kakkar a partagé une image d’elle-même posant avec son mari Rohanpreet Singh et un baby bump visible sur Instagram. Un jour plus tard, elle a révélé que l’image n’était rien de plus qu’un coup de pub pour un prochain clip vidéo « Khyaal Rakhya Kar », dont la sortie est prévue le 22 décembre.

La nouvelle de sa prétendue «grossesse» vendredi a cassé Internet. Des milliers de fans de Kakkar ont félicité le couple. Les mèmes ont été créés. Les Indiens ont même trouvé du temps pour une misogynie occasionnelle avec d’innombrables blagues et tweets sur la vitesse à laquelle Kakkar est tombée enceinte après son mariage avec Rohanpreet plus tôt dans l’année.

LIRE: Neha Kakkar est-elle enceinte ou était-ce un coup de pub pour une nouvelle chanson? L’affiche révèle laisse Twitter confus

Et Google était la preuve qu’au moins pendant quelques jours, les Indiens étaient plus intéressés par les informations sur Neha Kakkar que par coronavirus .

Il y a 3,08751 actifs Covid-19 cas en Inde avec 26 624 nouveaux cas et 341 décès signalés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de morts à 1 45 477.

Mais peu importe le nombre de décès ou de nouveaux cas, les recherches de Neha Kakkar ont dépassé coronavirus Cette fin de semaine.

Les recherches ont le plus augmenté le 18 décembre, révélant que quoi qu’il arrive, les Indiens connaissent toujours (pas) leurs priorités.

Les tendances ne sont cependant guère surprenantes. Tandis que coronavirus et les requêtes de recherche associées ont dominé les recherches Google dans le monde cette année, les statistiques révèlent que la tendance Google la plus recherchée en Inde en 2020 n’était pas coronavirus ou pandémie mais « IPL ».

LIRE: IPL, Binod, Biden et Paneer: ce que les Indiens ont le plus recherché sur Google en 2020, année de Coronavirus

Oui, dans une année qui a vu des morts, des pertes et des difficultés sans précédent, les tendances de Google Year in Search ont révélé que les Indiens étaient occupés à googler la Premier League indienne.

Fait intéressant, alors que presque toutes les requêtes «Qu’est-ce que c’est» étaient dominées par coronavirus , Google a enregistré des milliers de requêtes cherchant la réponse «Qu’est-ce que Binod» – une référence à la sensation virale des médias sociaux et au mème qui est né d’une vidéo YouTube.