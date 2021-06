Neha Dhupia sur le jugement des émissions de téléréalité, les défis de la FMH, l’équilibrage du temps avec sa fille Mehr

Neha Dhupia a eu une année bien remplie au milieu de la pandémie de coronavirus alors qu’elle était occupée par le tournage de ‘MTV Roadies’ en tant que leader. L’acteur a également équilibré son travail et s’est occupé de sa petite fille de deux ans, Mehr Dhupia Bedi. Maintenant, Neha a été occupé à juger une autre émission de téléréalité qui est «Made on Roposo» avec Farah Khan Kunder et Mukesh Chhabra. Avant la finale qui aura lieu le 25 juin 2021, nous avons rencontré Neha pour une discussion rapide.

Extraits…

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous joindre à ‘Made on Roposo’ ?

Pour moi, le fait qu’il y ait des créateurs de contenu impliqués, le fait qu’il s’agisse d’une émission de télé-réalité différente, c’est la chose la plus importante, n’est-ce pas ? Lorsque vous vivez dans un ADN, où la plupart d’entre nous sont enfermés, n’avez pas la possibilité de sortir et de participer à des émissions de téléréalité. Je pense qu’en tant que plate-forme, nous donnons également aux gens et aux créateurs l’opportunité et l’incitation à maximiser leur potentiel de toutes les manières possibles. Je ne veux pas battre ma propre trompette, mais ensuite pouvoir faire des vidéos et pouvoir être jugé par, que ce soit la chanson qui danse dans ce domaine par Farah. Qu’il s’agisse d’agir guidé par Mukesh Chhabra. Même en ce qui concerne le style de vie, je suis quelqu’un qui peut porter un jugement juste. Donc, j’ai juste l’impression que dans l’ensemble, ça sonnait comme si c’était la bonne chose à faire. C’est le moment pour les créateurs et les influenceurs, vous devez soit avoir une voix créative, soit une voix influente et alors peut-être que vous passez inaperçu.

En tant que juge, qu’est-ce que vous recherchez dans le talent ?

Je me sens comme quelqu’un qui peut réellement montrer son potentiel maximum en un minimum de temps. C’est pourquoi les vidéos au format court sur Roposo auront tellement de sens. Vous n’avez pas un nombre infini d’heures pour réellement mettre en valeur votre talent. La première et la plus importante chose que tout le monde, la durée d’attention en ce moment, entre 30 et 55 secondes, était de consommer du contenu. Avoir du contenu dans votre poche a fait du monde que, deuxièmement, s’assurer que vous êtes le meilleur. Je suppose que certaines personnes qui aiment chanter sont de très bons danseurs. Mais, vous ne voulez pas montrer quelque chose que vous aimez, vous voulez prendre quelque chose dans lequel vous êtes vraiment bon, c’est autre chose et intéressant. Plus important encore, à quel point vous pouvez être créatif en ce qui concerne la danse, le fitness ou la mode ou en tant que catégories, elles sont très étroites, mais pourtant très sages pour voir à quel point vous pouvez être créatif.

Avez-vous trouvé quelque chose de difficile quand il s’agit de travailler à domicile pour ce genre de spectacles ?

Ouais, je veux dire, il y a tellement de choses quand il s’agit de travailler à domicile. Je ne peux pas vous dire ça, il y a un revers à ça. Bien sûr, cela nous a tellement appris. Cela nous a appris des choses comme surtout quand il s’agit de s’assurer que des choses simples comme par exemple, vous allez littéralement vous maquiller, vous coiffer et limer et maintenant vous réalisez que vous pouvez vous en passer. Sinon, il n’y a pas d’autre fourni Inutile de dire qu’il y a une finale qui se passe. Je suis super excité d’être de retour sur le plateau. Je faisais juste une interview en ce moment. J’ai dit qu’il y avait un peu de joie à s’asseoir dans un van et à quelqu’un qui s’occupe de vous, ça va être quelque chose que j’attends avec impatience.

Mais surtout quand on est maman et qu’on a un enfant, il faut gérer son temps. Il y a une raison pour laquelle, quand vous vivez dans votre propre maison, vous ne pouvez pas refuser votre enfant, ou vous ne pouvez pas expliquer à un enfant de deux ans et demi que « ne vient pas de ce côté, parce que c’est l’angle de la caméra de maman’. Il y a donc beaucoup de choses qui entravent le travail à domicile, mais la bénédiction du travail à domicile est au moins que vous travaillez à domicile, par opposition à ne rien faire du tout.

Comment juger les émissions de télé-réalité que vous aimez le plus ?

Le fait que les gens peuvent investir autant de foi en vous, que vous pourriez être l’un des principaux, ou vous pourriez être une raison énorme ou un facteur unique pour décider du sort de quelqu’un. C’est une position très importante, importante et responsable. Deuxièmement, juste pour pouvoir voir cette immense mer de talents de personnes, où vous vous asseyez et apprenez tellement plus. Les gens, les créateurs qui viennent sur Roposo et montrent leur talent, leur démographie est différente. Je suis plus vieux qu’eux, la moyenne d’âge qui arrive est entre 19 et 24 ans, j’imagine voir ce qu’ils font. En fait, j’ai appris tellement plus d’eux que je ne l’aurais imaginé de moi.

Vous êtes acteur, animateur, juge de téléréalité. Y a-t-il quelque chose de votre parcours professionnel que vous aimez le plus faire ?

Cet aspect oui, pouvoir être juge ou mentor serait quelque chose qui m’intéressera. Mon premier amour sera toujours d’agir, il n’y a rien à en retirer. Quand j’obtiens un travail d’acteur, tout le monde sait que je laisserais toujours tout le reste pour le faire. Je fais aussi plein de choses. J’ai donc une énorme communauté commerciale que je dirige ‘Freedom to Feed’ où j’ai 1000 parents. Nous discutons et parlons de ce qui est bon pour nous ou pour nos enfants, toutes les responsabilités que vous devez prendre en compte. En plus, je suis maman, donc… Mais pour répondre à ta question, soyez absolument précis, jouer la comédie serait mon premier amour.

Maintenant que la finale approche, de quoi êtes-vous le plus excité ?

J’ai envie de retourner sur le plateau, de voir de grands talents, d’avoir l’opportunité de faire juste quelque chose avec Farah et Mukesh. Plus important encore, être associé à une application comme Roposo, que tout le monde aime et suit.