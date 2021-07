Neha Dhupia révèle qu’elle attendait un deuxième bébé lorsque son mari Angad Bedi a obtenu COVID | Buzz News

New Delhi : Peu de temps après avoir annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux pour la deuxième fois, Neha Dhupia a dévoilé les difficultés auxquelles elle a été confrontée au cours des premiers jours de sa grossesse.

En parlant à Hindustan Times, elle a partagé que sa deuxième grossesse était pleine de hauts et de bas alors que son mari et acteur acteur Angad Bedi a testé COVID positif au cours de ses premiers mois de grossesse.

Partageant plus de détails à ce sujet, « Dur est un euphémisme. C’est beaucoup de choses que nous avons traversées. C’est toujours difficile quand quelqu’un autour de vous contracte COVID-19, et plus difficile quand vous êtes enceinte, mais Angad est celui qui m’a aidé à rester positif pendant cette période.

Elle a également partagé son expérience de tomber enceinte pour la deuxième fois et a déclaré: «La deuxième grossesse a été différente. J’ai moins de questions en tête parce que j’en connais les rythmes, et pourquoi et comment l’esprit et le corps y réagissent. Je le compare toujours à ma première grossesse. Cependant, le confinement n’a pas facilité les choses.

Pour les inconnus, Neha Dhupia s’est mariée à Angad Bedi lors d’une cérémonie secrète en mai 2018. Le duo a accueilli son premier enfant, sa fille Mehr Dhupia Bedi, le 18 novembre 2018.

Le couple a fait très attention à ne pas exposer leur fille aux réseaux sociaux car ils ne veulent rien faire avec quoi elle n’est pas à l’aise.

Sur le plan du travail, Neha est l’hôte de MTV Roadies et d’un talk-show de célébrités appelé Vogue BFFs. Angad, d’autre part, a été vu pour la dernière fois dans ‘Gunjan Saxena: The Kargil Girl’.