Neha Dhupia et Angad Bedi annoncent une deuxième grossesse et partagent un portrait de famille réconfortant ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Neha Dhupia et son mari Angad Bedi sont prêts à redevenir parents ! Oui, le couple est enceinte pour la deuxième fois et ils ne pourraient pas être plus heureux. Lundi 19 juillet, Neha s’est rendue sur son compte Instagram pour partager la bonne nouvelle avec un adorable portrait de famille mettant en vedette leur fille Mehr. Sur la photo, ils sont tous les trois vêtus de tenues noires élégantes. Alors que Neha enfile une superbe robe moulante, Angad a l’air pimpant dans une chemise noire. Leur fille Mehr est au milieu, adorant le petit ventre rond de sa mère. Son visage n’est pas visible sur la photo car Neha et Angad ne sont pas à l’aise de partager ses photos sur des plateformes publiques.

L’actrice a écrit dans la légende de la photo : « Il nous a fallu 2 jours pour arriver avec une légende… La meilleure à laquelle nous puissions penser était… Merci mon Dieu. @prasadnaaik. #WaheguruMehrKare. »

Découvrez l’adorable portrait de famille:

Neha Dhupia a accueilli son premier enfant, sa fille Mehr Dhupia Bedi, avec son mari Angad Bedi le 18 novembre 2018. Le couple s’est marié en mai 2018.

Le couple a fait très attention à ne pas exposer leur fille aux réseaux sociaux car ils ne veulent rien faire avec quoi elle n’est pas à l’aise.

« Je reçois de nombreuses demandes de fans pour voir sa photo et je sens que tout le monde veut la voir. Elle est sa propre personne. Elle a deux ans en ce moment et peut-être quand elle aura cinq ou six ans, elle nous demandera pourquoi nous sommes ne pas publier sa photo. Cela peut nous être demandé. Nous voulons juste la sécuriser et si à l’avenir elle est à l’aise avec son image, nous ne sommes personne pour remettre cela en question. Jusqu’à ce qu’elle soit d’accord, nous voudrais la protéger », avait déclaré Angad à l’IANS dans une précédente interview.

Sur le plan du travail, Neha est l’hôte de MTV Roadies et d’un talk-show de célébrités appelé Vogue BFFs. Angad, d’autre part, a été vu pour la dernière fois dans ‘Gunjan Saxena: The Kargil Girl’.