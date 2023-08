Neha Dhupia appelle Bipasha Basu courageux pour avoir parlé de la chirurgie cardiaque de Devi, partage comment cela a aidé d’autres parents [Exclusive]

Lorsque Bipasha Basu a pleuré en partageant l’expérience la plus douloureuse de sa fille Devi ayant deux trous dans le cœur et ayant subi une opération à cœur ouvert à seulement trois mois, nos cœurs se sont éteints avec elle. Elle est devenue une femme courageuse, et beaucoup la remercient d’avoir partagé cela, beaucoup la regrettent de l’avoir jugée, et plus encore. Bipasha a choisi de le partager sur la plateforme de Neha Dhupia, et l’actrice a elle-même été surprise par ces révélations.

Neha, dans une conversation exclusive avec BollywoodLife, a expliqué à quel point elle aussi était stupéfaite par cette nouvelle et a ajouté : « Avant mes conversations amoureuses, j’ai informé les gens pendant 5 minutes, et Bipasha et moi étions au téléphone, et elle m’a dit que Je voulais partager quelque chose, et j’étais comme d’accord, mais quand elle m’a dit cela, j’ai aussi eu le même sentiment que n’importe qui d’autre. C’était très courageux pour elle de partager cela alors que notre chat en direct se terminait, et le lendemain nous avons reçu 100 messages de différentes mères et parents remerciant Bipasha d’avoir partagé cela, et beaucoup ont même dit qu’après avoir regardé cela, ils sont maintenant prêts à franchir le pas que Bipasha a fait parce qu’ils avaient peur plus tôt ».

Qualifiant Bipasha de brave, Neha a même ajouté : « Je voudrais citer Bipasha ici que nous sommes trop tôt pour juger pourquoi elle ne va pas au travail et faire beaucoup de commentaires, en particulier sur les mères, mais nous ne savons jamais vraiment ce qu’elles traversent. Bipasha, Karan et Devi sont les plus courageux, et les gens sont si heureux qu’elle l’ait partagé avec tout le monde ».

Neha Dhupia insiste pour ARRÊTER de sexualiser l’allaitement.

Neha Dhupia, qui a lancé la campagne de sensibilisation à l’allaitement maternel, a également pris la parole et a insisté sur l’arrêt de la sexualisation de l’allaitement. » Aujourd’hui, les choses changent, comme la façon dont nous avons beaucoup d’installations en matière d’allaitement, des aéroports à de nombreux endroits où il y a un endroit séparé pour les mères allaitantes, mais une chose que je veux, c’est arrêter de sexualiser l’allaitement. Je veux dire, c’est il est grand temps que nous le prenions aussi normal qu’il est ». Et nous sommes totalement d’accord avec l’actrice. Neha est l’une des mères célèbres les plus populaires de la ville de Tinsel qui aime partager son parcours de maternité avec son peuple, et nombreuses sont celles qui s’en inspirent.