Neha Dhupia-Angad Bedi a la chance d’avoir un petit garçon

Dimanche, Neha Dhupia et Angad Bedi ont accueilli leur deuxième enfant, un garçon, au monde. Mehr, leur fille de trois ans, fait également partie de la famille.

Angad a partagé la bonne nouvelle sur Instagram, avec une photo de la séance photo de grossesse de Neha dans laquelle il a été vu en train de câliner son ventre rond. Il a écrit : « Le tout-puissant aujourd’hui nous a bénis avec un petit garçon. Neha et le bébé vont bien. Mehr est prêt à transmettre le titre de « bébé » au nouvel arrivant. #Bedisboy est là !!!!! a-t-il écrit, ajoutant des émojis cardiaques.

« Waheguru mehr kare (Que Dieu nous bénisse) @nehadhupia merci d’avoir été un tel guerrier tout au long de ce voyage. Faisons-en un moment inoubliable pour nous tous les 4 maintenant.

Des messages de félicitations ont afflué des fans et des sympathisants.

S’adressant plus tôt à Hindustan Times, Neha avait révélé qu’elle était enceinte lorsqu’Angad a reçu un diagnostic de Covid-19. « Dur est un euphémisme. C’est beaucoup de choses que nous avons traversées. C’est toujours difficile quand quelqu’un autour de vous contracte Covid-19, et plus difficile quand vous êtes enceinte, mais Angad est celui qui m’a aidée à rester positive pendant cette période », a-t-elle déclaré.

Neha a également déclaré que sa deuxième grossesse était différente de celle où elle attendait Mehr. « J’ai moins de questions en tête parce que j’en connais les rythmes, et pourquoi et comment l’esprit et le corps y réagissent. Je le compare toujours à ma première grossesse. Cependant, le verrouillage n’a pas facilité les choses »,